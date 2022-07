FPÖ – Rauch: „Wenn die Regierung nicht endlich vernünftig handelt, droht uns ein Blackout!“

Wien (OTS) - „Einerseits ist es sehr erfreulich, dass alle Parteien in puncto Atomstrom an einem Strang ziehen und der EU-Taxonomie ‚Grünes Label für Atomstrom‘ eine klare Abfuhr erteilen. Andererseits ist es mehr als eigenartig, wenn ÖVP und Grüne alle diesbezüglichen Anträge der FPÖ und der restlichen Opposition schubladisieren und dann am Rednerpult die ‚große Keule‘ schwingen – nur so kommen wir aber nicht weiter“, sagte heute der freiheitliche Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch in seinem Debattenbeitrag.

„Die grüne Ministerin Gewessler liefert einen unbrauchbaren Vorschlag nach dem anderen. Da wird mit keinem Schritt eine Lösung für den Bürger erreicht und die ‚grüne Inflation‘ steigt in nie gekannte Höhen. Und die ÖVP? Die nickt das Ganze dann noch ab. Österreich benötigt aber dringend eine Netzstabilität, Sicherheit und Versorgungstabilität. Das alles ist aber nicht einmal im Ansatz vorhanden. So ist zum Beispiel kein großvolumiger Ausbau von Photovoltaikanlagen möglich, da die Netzbetreiber, die sich großteils in öffentlicher Hand befinden, die dazu nötige Netzstabilität nicht besitzen. Die dazu erforderlichen Investitionen waren nie da und sind aber auch noch immer nicht vorhanden. Wenn vonseiten der schwarz-grünen Regierungsparteien nicht schnellstmöglich, vernünftig und energisch Maßnahmen ergriffen werden, droht uns in Bälde ein Blackout“, unterstrich Rauch den Ernst der Lage.

