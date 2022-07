LH Mikl-Leitner zum Ableben von Karl Fakler

„Ein verlässlicher Partner des Landes und der Menschen im Land“

St.Pölten (OTS) - „Karl Fakler war über viele Jahre ein verlässlicher Partner des Landes Niederösterreich und vor allem der Menschen im Land“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben des langjährigen Landesgeschäftsführers des AMS Niederösterreich, Karl Fakler.

„Er hat sich mit sehr viel Fachwissen und Kompetenz, aber vor allem mit Herzblut und Leidenschaft für die Menschen und den Arbeitsmarkt in Niederösterreich eingesetzt“, so die Landeshauptfrau über Karl Fakler. „Zahlreiche Projekte in der Aus- und Weiterbildung und unzählige Arbeitsmarktinitiativen sind untrennbar mit seinem Namen verbunden. Klare Worte, entschlossenes Handeln und vor allem seine Handschlagqualität haben ihn ausgezeichnet“, betont Mikl-Leitner, die abschließend festhält: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden vor allem auch bei seiner Familie.“

Karl Fakler war 24 Jahre lang, von 1994 bis 2018, für das AMS tätig, ab 2007 als Landesgeschäftsführer des AMS Niederösterreich, zuvor schon als stellvertretender Landesgeschäftsführer. Am 1. Juli 2018 übergab er sein Amt an Sven Hergovich.

