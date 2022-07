FPÖ – Hauser: „SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS lehnen seit zwei Jahren unsere Initiativen im Parlament für Abschuss von Problemwölfen ab“

„Zur Bewältigung der Wolfsproblematik ist es dringend notwendig, dass sogenannte ‚Problemwölfe‘ endlich entnommen werden können“

Wien (OTS) - „SPÖ, ÖVP, Grüne und auch die NEOS lehnen seit zwei Jahren unsere Initiativen im Parlament für einen Abschuss von Problemwölfen ab. Nun zahlen die Bauern, die Bevölkerung und der gesamte Tourismus die Zeche für diese EU-hörige Politik. Somit können Almen teilweise nicht mehr bewirtschaftet werden und in Teilen der Bevölkerung geht die Angst um“, so heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser zu Medienberichten, wonach Wölfe in Osttirol weiter auf Beutezug sind. So wurden im Laufe der vergangenen zwei Wochen insgesamt 14 gerissene Schafe auf einer Alm in Außervillgraten aufgefunden.

„Diese Zauder- und Zögerpolitik von den anderen Parteien gefährdet nicht nur die Almwirtschaft, sondern mittelfristig wird durch die Wolfswanderungen die gesamte Landwirtschaft im Alpenraum in ihrer Existenz bedroht. Diese Tatsache zu ignorieren, ist grob fahrlässig“, betonte Hauser und weiter: „Es kann nicht sein, dass jede freiheitliche Initiative auf Initiierung eines umfassenden Wolfsmanagements abgelehnt wird. Zur Bewältigung der Wolfsproblematik ist es nämlich dringend notwendig, dass sogenannte ‚Problemwölfe‘ endlich entnommen werden können.“

