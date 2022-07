Bundesjugendvertretung zum NAP Behinderung: Inklusive Partizipation und Bildung fehlen

BJV kritisiert geringes politisches Mitspracherecht für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Auch inklusives Bildungssystem bleibt auf der Strecke.

Wien (OTS) - Im Ministerrat wurde heute der Nationale Aktionsplan (NAP) Behinderung beschlossen. Dieser soll die bundesweite Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich gewährleisten. Für die Bundesjugendvertretung (BJV) kommen im Aktionsplan aber die Bedürfnisse junger Menschen mit Behinderung zu kurz. Vor allem die Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Entscheidungsprozessen werden nicht ausgebaut. Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben somit nach wie vor kaum ein politisches Mitspracherecht in Österreich, kritisiert BJV-Vorsitzender Sabir Ansari: „Das ist sehr bedauerlich, da auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung in allen sie betreffenden Politikbereichen ein Mitspracherecht haben müssen. Der NAP Behinderung muss daher ein aktives Bekenntnis zum Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten von jungen Menschen mit Behinderung beinhalten.“

Gleichberechtigte Teilhabe durch inklusive Bildung

Handlungsbedarf gibt es auch im Bildungsbereich: Die BJV fordert bereits seit vielen Jahren die Schaffung eines inklusiven Bildungssystems in allen Ausbildungsbereichen. „Der NAP Behinderung kann dem Versprechen einer inklusiven Bildung über die gesamte Bildungslaufbahn leider nicht gerecht werden, da gerade in diesem Bereich keine strukturellen Veränderungen festzustellen sind. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben, da ein inklusives Bildungssystem den Grundstein für eine gleichberechtige und selbstbestimmte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen legt“, betont Ansari.

Unklar ist bei vielen Punkten auch die Frage, wie die Maßnahmen finanziert werden sollen, gerade im Bildungsbereich fehlt es an zusätzlichen Mitteln. „Wir bedauern, dass wesentliche Rechte für Kinder und Jugendliche aus der UN-Behindertenrechtskonvention nicht im NAP verankert sind und damit eine große Chance verspielt wurde“, so das Fazit von Ansari.

