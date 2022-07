Obernosterer/Hörl: Aufstockung des Saisonnierkontingents und Kellnerberuf als Mangelberuf sind wirkungsvolle Sofortmaßnahmen

ÖVP-Budgetsprecher und ÖVP-Tourismussprecher begrüßen Sofortmaßnahmen der Regierung für Tourismus und Arbeitsmarkt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Aufstockung des Saisonnierkontingents um tausend Personen, die Erklärung des Kellnerberufs zum Mangelberuf und weitere Vorhaben sind wichtige und begrüßenswerte Sofortmaßnahmen, um dem aktuellen Arbeitskräftemangel im Tourismus zu begegnen und das Funktionieren der Sommersaison im Tourismus zu gewährleisten. Dafür danken wir der Bundesregierung und vor allem Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und Arbeitsminister Martin Kocher, die hier mit Fachwissen und Verantwortungsbewusstsein die richtigen Schritte setzen. Mit diesen Worten begrüßen ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl und ÖVP-Budgetsprecher Abg. Gabriel Obernosterer, beide selbst Touristiker, die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung.

„Das Fehlen von Arbeits- und Fachkräften hat uns angesichts einer gut gebuchten Sommersaison im Tourismusland Österreich größte Sorgen bereitet. Die Regierung setzt nun spürbare Schritte, um den Tourismus am Laufen zu halten und den Menschen die Arbeit im Tourismus auch nachhaltig schmackhaft zu machen“, sagen Obernosterer und Hörl. Dazu gehört auch die erleichterte Beantragung der Rot-Weiß-Rot-Karte. „Das wird entscheidende Verbesserungen bringen“, sind die beiden Touristiker überzeugt. „Wie gut, dass wir mit Susanne Kraus-Winkler jetzt eine erfahrene Touristikerin in der Bundesregierung haben.“

„Der Tourismus ist der entscheidende Wirtschaftsfaktor in unserem Land. Die Auswirkungen der Coronapandemie und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf den Tourismus sind für diese Branche schwer zu stemmen – daher hilft die Bundesregierung jetzt rasch und wirkungsvoll. Wir hoffen auf weitere Maßnahmen im Herbst, damit unsere Betriebe gut vorbereitet in die nächsten Saisonen gehen können“, schließen Hörl und Obernosterer.

