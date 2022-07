Grebien/Grüne: Barrierefreiheits-Sensibilisierungstraining im Parlament

Wien (OTS) - „Bereits zu Beginn der Legislaturperiode war es mir ein großes Anliegen, im Rahmen einer Veranstaltung im Parlament Abgeordnete und Mitarbeiter:innen für die Ansprüche von Menschen mit Behinderungen in punkto Barrierefreiheit zu sensibilisieren. Durch die Pandemie musste dieses Vorhaben leider immer wieder verschoben werden. Nun ist es aber endlich soweit. Ich freue mich sehr, dass dieses wichtige Event stattfinden kann und bin mir sicher, dass alle Teilnehmenden dabei wertvolle Erkenntnisse und Erlebnisse haben, um danach die Situation von Menschen mit Behinderungen in Sachen Barrierefreiheit ein bisschen besser nachvollziehen zu können“, sagt Heike Grebien, Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, über die Beweggründe für das Trainingsangebot.

Auf Initiative der Behindertensprecher:innen aller fünf Fraktionen veranstaltet die Parlamentsdirektion in der letzten Plenarwoche vor der Sommerpause ein Sensibilisierungstraining zu Barrierefreiheit. Dieses findet statt im Rahmen der Vorbereitung der Barrierefreiheits-Zertifizierung „Fair für alle“ für das Besucher:innenzentrum und für die Bibliothek im sanierten Parlament. Das Angebot richtet sich an die Abgeordneten zum Nationalrat und Mitglieder des Bundesrates sowie an die Mitarbeiter:innen der Parlamentsdirektion und die Klubmitarbeiter:innen. Dazu werden Stationen am Josefsplatz und im gesamten Redoutensaal-Trakt der Hofburg aufgebaut. Die Trainings werden von ÖZIV (Bundesverband für Menschen mit Behinderungen) und HandsUp (interaktive Erlebnisausstellung) organisiert. Auch andere Interessensvertretungen der Menschen mit Behinderungen sind über ÖZIV eingebunden.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at