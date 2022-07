Reminder: Morgen Pressegespräch zur Regierungshalbzeit – Aufholbedarf in der Jugendpolitik

Die Bundesjugendvertretung zieht Bilanz über die bisherige Arbeit der Regierung.

Wien (OTS) - Am 7. Jänner 2020 wurde die aktuelle Regierung angelobt. Zur Halbzeit der Legislaturperiode blickt die Bundesjugendvertretung als gesetzliche Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich in das Regierungsprogramm. Welche Verbesserung hat es für junge Menschen gegeben und in welchen Themen gibt es nach wie vor Aufholbedarf?

Von der Coronavirus-Pandemie über die Klimakrise bis zur Teuerung – Kinder und Jugendliche stehen gerade vor vielen Herausforderungen. Diese müssen von der Politik ernst genommen werden.

Die BJV lädt die Vertreter*innen der Medien sehr herzlich zu ihrem Pressegespräch ein.

Am Podium sprechen die BJV-Vorsitzenden Julian Christian, Fiona Herzog und Sabrina Prochaska.

Um Anmeldung unter presse@bjv.at wird gebeten.

Pressegespräch zur Regierungshalbzeit – Aufholbedarf in der Jugendpolitik

Datum: 07.07.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Nicole Pesendorfer-Amon

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 25 // 0676 880 11 1142

presse @ bjv.at

www.bjv.at