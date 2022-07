Das Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee kombiniert private Wohlfühlzeit mit vielseitigen Spa-Highlights

Hopfgarten (OTS) - Direkt am Schwarzsee, dem Naturjuwel Kitzbühels, dem perfekten Ort, um Wellness, Design und Lifestyle zu verbinden, eröffnete vor Kurzem das neue Alpenhotel Kitzbühel. Es schreibt individuelles Genießen groß und punktet mit exklusiven Wellness-Highlights.

Infinity Pool, Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine, Fitnessraum, Sonnendeck und erfrischender Seebrise-Frischluftraum oder die großzügigen Rückzugsbereiche und kuschelig intimen Nischen sind Garant für vielseitiges Wohlfühlen im Alpenhotel Kitzbühel. Das Wellness-Highlight mit Wow-Effekt: die See-Sauna. „Hier heißt es relaxen, schwitzend durch die großen Panoramafenster mystische Naturstimmungen erleben und danach direkt am exklusiven Badestrand im Schwarzsee abkühlen“, macht Hoteldirektor Peter Pöll vom Alpenhotel Kitzbühel Gusto auf wohltuendes Schwitzen mit faszinierendem Seeblick. Der kurze Weg mit Bademantel und Handtuch vom Hotel zur See-Sauna sorgt für einen gesunden Frischekick.

Gefragter denn je: Wellness ganz privat in den Lodges

Heiß begehrt sind die 11 Lakeside Lodges. „Die Menschen suchen das individuelle Genießen im ‚Urlaubszuhause deluxe‘ und fühlen sich dank der natürlichen Materialien und der intimen Atmosphäre mit einer großen Portion Exklusivität sofort daheim“, weiß der Gastgeber. Jede Lodge verfügt über eine private Sauna aus Lärchenholz. „Das ist ein starker Buchungsgrund. Unsere Gäste schätzen die Sauna als Wohlfühlort in den Suiten. Hier können sie sich zurückziehen, die Wärme wirken lassen und, wenn sie keine passionierten Saunageher sind, diese Facette des Wohlfühlens ausprobieren und lieben lernen“, sagt Peter Pöll.

KLAFS als kompetenter Wellness-Partner fast aus der Nachbarschaft

Für die Gastgeber war bald klar, dass sie mit KLAFS eine edle und in kompromissloser Qualität ausgeführte Saunalandschaft umsetzen möchten. „ In der Schultz-Gruppe schufen wir schon großartige Wellness-Oasen mit KLAFS. Wir schätzen die herausragende Kompetenz der Saunaprofis und die gute Betreuung. Dass KLAFS fast ‚ums Eck‘ liegt, macht dieses gemeinsame Wellness-Projekt zu etwas Besonderem “, so Maximilian Schultz.

