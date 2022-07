Kleidertausch-Party am Sonntag im Bezirksmuseum 15

Eintritt: Spende, Anmeldungen: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) laden am Sonntag, 10. Juli, zur „4. Kleidertausch-Party“ ein. Jeder Party-Gast soll höchstens 5 gut erhaltene und gereinigte Kleidungsstücke mitbringen und darf sich dafür bis zu 5 andere Bekleidungsgegenstände aussuchen. Den Museumsleuten geht es um Nachhaltigkeit: „Kleidung mit Geschichte“ erhält von 11.00 bis 18.00 Uhr eine zweite Chance. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum sind stets willkommen. Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. Zuschriften per E-Mail an Museumsleiterin Brigitte Neichl: bm1150@bezirksmuseum.at.

Gebrauchte Kleidung, Musik, gute Laune und „Topfglück“

Teilnehmer*innen müssen die aktuellen Corona-Regeln beachten. Von Röcken, Hosen, Blusen, Hemden, Pullover und Jacketts bis zu Kopfbedeckungen reicht die breite Palette gebrauchter Kleidung an diesem Nachmittag. Die Gastgeber*innen offerieren Getränke und Snacks, sorgen für Musik und gute Laune und freuen sich unter dem Motto „Veganes Potluck“ auf vegane kulinarische Beiträge der Besucher*innen. Das lukullische „Topfglück“ kann sich von Salaten, Aufstrichen und Backwaren bis zu Obst und Gemüse erstrecken. Details dazu und Angaben zum Museumsbetrieb (Öffnungszeiten, Ausstellungen, Exponate, u.v.a.) im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

