Bregenzer Festspiele 2022 mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) - Als Auftakt in die Eröffnungswoche der Bregenzer Festspiele ist ORF 2 live mit dem Frühfernsehen „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag von 6.30 bis 9.00 Uhr) ab 18. Juli zu Gast in Bregenz. Der ORF Vorarlberg überträgt live die „Eröffnung der Bregenzer Festspiele“ am 20. Juli ab 10.15 Uhr in ORF 2 und auf 3sat, ORF III zeigt die Highlights der Eröffnungsfeierlichkeiten um 19.45 Uhr in „Kultur Heute Spezial“. Bereits am 18. Juli befasst sich der „kulturMontag“ um 22.30 Uhr in ORF 2 schwerpunktmäßig mit dem Festival.

„25 Jahre Kunsthaus Bregenz“ steht – ebenfalls am 20. Juli – um 12.00 Uhr in ORF 2 im Mittelpunkt, zudem zu sehen am 24. Juli um 9.30 Uhr in ORF III. Hinter die Kulissen des Festspielbetriebs in Bregenz blickt der ORF Vorarlberg mit einem „Bregenzer Festspielmagazin“ am 22. Juli um 18.30 Uhr in ORF 2. Die neue Seebühnenproduktion „Madame Butterfly“ überträgt ORF 2 am 22. Juli live-zeitversetzt um 21.20 Uhr (nochmals nachzusehen ist das Spiel auf dem See am 13. August um 20.15 Uhr auf 3sat).

Musik und Gespräche bei ORF Radio Vorarlberg

Der Festspielgottesdienst wird österreichweit am 17. Juli um 10.00 Uhr live aus der Pfarrkirche Herz-Jesu in Bregenz mit dem Herz-Jesu-Chor übertragen. Mitwirkende sind außerdem der KornmarktChor, die Solisten des Opernstudios, Studierende des Vorarlberger Landeskonservatoriums und das Symphonieorchester Vorarlberg.

Bei den „Festspielfrühstück“-Gesprächen im Festspielhaus Bregenz sind Mitwirkende der aktuellen Festspielproduktionen zu Gast. Am 17. Juli um 9.30 Uhr beginnt Andreas Homoki, Regisseur von „Madame Butterfly“ (in ORF Radio Vorarlberg am Montag, 18. Juli, ab 21.00 Uhr). Am 31. Juli um 9.30 Uhr erzählt Nicole Wacker, Sängerin „Armida“, (zu hören am 1. August ab 21.00 Uhr) und am 14. August, ebenfalls um 9.30 Uhr, berichtet Brigitta Muntendorf, Komponistin „Melencolia“ (on air am 16. August ab 21.00 Uhr). Alle sind herzlich eingeladen, am „Festspielfrühstück“ live teilzunehmen.

Die Wiener Symphoniker geben ihre Festspielkonzerte bei ORF Radio Vorarlberg am 8. August ab 21.00 Uhr mit Dirigent Enrique Mazzola und Naoko Kikuchi an der japanischen Zither Koto. Am 22. August ab 21.00 Uhr tritt das Orchester mit Dirigentin Marie Jacquot und Kian Soltani am Violoncello auf. Am 5. September ab 21.00 Uhr spielt das Symphonieorchester Vorarlberg mit Dirigent Leo McFall und an der Violine Alina Pogostkina. Zum Abschluss der Orchesterkonzertreihe am 12. September ab 21.00 Uhr musiziert die Orchesterakademie Wiener Symphoniker mit Dirigent Daniel Cohen und Selina Ott an der Trompete.

Impressionen vom Bodensee

Mit „Abenteuer Bodensee“ begleitet der ORF Vorarlberg das pulsierende Leben rund um die Bregenzer Festspiele am Ufer des Bodensees mit viel Kultur, Lifestyle, Glanz und Glamour – erfrischend anders präsentiert – am 23. Juli um 18.00 Uhr in ORF 2. Schließlich blickt der ORF Vorarlberg hinter die Kulissen der nun für zwei Jahre stattfindenden Seeopern-Produktion „Madame Butterfly“ im „Unterwegs in Österreich:

Sehnsuchtsmigrantin am Bodensee“ am 30. Juli um 16.30 Uhr in ORF 2. 3sat zeigt die 45-minütige Langfassung des Making-of unter dem Titel „Madame Butterfly – Grenzenlose Sehnsucht am Bodensee“ am 13. August um 22.45 Uhr. „Sibirien“, die diesjährige Hausoper der Bregenzer Festspiele, wird am 31. Juli um 22.45 Uhr in ORF III gesendet.

Festspielsender Ö1 mit vollem Programm

Der Festspielsender Ö1 überträgt „Sibirien“ zur Premiere am 21. Juli um 19.30 Uhr live. Darauf folgt das Festspielmagazin „Intrada“ am 22. Juli um 10.05 Uhr aus Bregenz. Live und mit Publikum aus dem Parkstudio des Bregenzer Festspielhauses wird der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ am 23. Juli um 10.05 Uhr gesendet, zu Gast sind Intendantin Elisabeth Sobotka und Dirigentin Yi-Chen Lin. Es folgen Orchesterkonzerte der Wiener Symphoniker am 7. und 21. August jeweils um 11.03 Uhr sowie mit dem Symphonieorchester Vorarlberg am 2. September um 19.30 Uhr. Mit der Orchesterakademie der Wiener Symphoniker in „Apropos Klassik“ am 3. September um 15.05 Uhr rundet Ö1 seine Festspielsendungen aus Bregenz ab.

Ganzer Tag live vom Festspielplatz

Die Bregenzer Festspiele werden durch den ORF Vorarlberg darüber hinaus über mehrere Wochen in den nationalen TV- und Radio-Sendungen des ORF sowie auf den ORF-Online-Seiten begleitet. Regional sendet ORF Radio Vorarlberg am Eröffnungstag der Bregenzer Festspiele (20. Juli) ganztägig aus dem gläsernen Studio live vom „Platz der Wiener Symphoniker“ direkt vom Festspielgelände und über den Festspielsommer wird in den täglichen Nachrichten und Tagessendungen sowie in der Sendung „Kultur“ berichtet.

Im TV kommt „Vorarlberg heute“ – ebenfalls am Eröffnungstag – um 19.00 Uhr in ORF 2 V live aus Bregenz und informiert in täglichen Berichten über den Kultursommer im Ländle. Und auf vorarlberg.ORF.at werden die Bregenzer Festspiele mittels eigenem Festspielkanal mit nützlichen Hintergrundinfos, zahlreichen Fotos, spannenden Videos und hörenswerten Audios umfassend abgebildet.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg bringt den größten Vorarlberger Kulturevent und die einzigartige Stimmung vom Bodensee auch diesen Sommer wieder multimedial über sämtliche ORF-Kanäle in die ganze Welt.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Die Bregenzer Festspiele bieten erneut einzigartige Kulturerlebnisse. Und wir freuen uns, dieses besondere Sommerfestival mit Übertragungen und umfangreicher Berichterstattung hautnah zugänglich zu machen.“

