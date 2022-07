KORREKTUR wegen ZAHLENDREHER: Fahndungserfolg durch entscheidenden Hinweis bei „Fahndung Österreich“

Salzburg/Wals (OTS) - Der mutmaßliche Brandstifter, der am 23.12.2012 in drei Kirchen in Amstetten (NÖ) Feuer gelegt hatte, konnte in Wien festgenommen werden. Den entscheidenden Hinweis gab ein ServusTV-Zuseher, der durch den Beitrag - ausgestrahlt am 16.12.2021 bei „Fahndung Österreich“ - aufmerksam geworden war und sich daraufhin bei der Polizei meldete.

Hier zur ausführlichen Pressemitteilung.

