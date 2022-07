Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Klassik unter Sternen“ bis zum „Operetten-Frühschoppen“

St.Pölten (OTS) - Unter dem Motto „Sehnsucht“ steht die diesjährige „Klassik unter Sternen“ heute, Mittwoch, 6. Juli, ab 20.30 Uhr im Stift Göttweig, wo Elīna Garanča, Jonathan Tetelman und Marina Monzó beliebte Kompositionen von Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Amilcare Ponchielli, Umberto Giordano, Pietro Mascagni u. a. singen; im Vorfeld gibt es erstmalig ein Prelude mit „ZukunftsStimmen“. Nähere Informationen beim Stift Göttweig unter 02732/85581-231; Karten unter www.klassikuntersternen.at bzw. www.oeticket.com.

Beim Traiskirchner Weinfest im Stadtpark Traiskirchen gestaltet die Band New West heute, Mittwoch, 6. Juli, einen Countryabend. Weitere Auftritte gibt es von der Band Giganten am Donnerstag, 7. Juli, Luigi & Echt stark am Freitag, 8. Juli, Max Shelly am Samstag, 9. Juli, Philip Griessler & Band am Montag, 11. Juli, und dem Austropoptrio Die 3 am Dienstag, 12. Juli; Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Dazu kommt am Sonntag, 10. Juli, ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit dem MV Tribuswinkel und ab 17.30 Uhr ein Konzert von Manfred Blach. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

„Pavans, Galliards, Almains and other short Aeirs, both grave and light“ umfasst das Konzert „The Fruit of Love“, das am Freitag, 8. Juli, ab 18 Uhr im Kaisertrakt und Refektorium der Kartause Mauerbach erklingt. Chest of Viols unter der Leitung von Pierre Pitzl spielen dabei Musik aus der Elisabethanischen Zeit für Viola da Gamba von Anthony Holborne, John Dowland, William Byrd u. a. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Am Freitag, 8. Juli, gestaltet Schrammelbach im Rahmen von „moz art“ ab 19.30 Uhr im Dr. Karl Renner Museum in Gloggnitz eine „Pilgerreise“ zu HC. Artmann und Johann Sebastian Bach mit einem Quodlibet aus Bach-Präludien, Schrammelfugen und Altwiener-Tanz-Suiten. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Ebenfalls am Freitag, 8. Juli, verbinden beim Festival Retz das Wienerliedduo Die Strottern und die Musicbanda Franui in ihrem Programm „Franzensfeste“ Elemente aus dem Wienerlied, der alpinen Volksmusik, Pop, Jazz u. a.; Beginn in der ehemaligen K&K Weinprüfstelle ist um 20 Uhr. Am Samstag, 9. Juli, finalisiert zunächst traditionelle mährische Zymbalmusik des Ensembles Antonín Stehlík eine um 9.30 Uhr beim Tourismusbüro Retz startende Wanderung zum Heiligen Stein (Konzertbeginn: 11 Uhr), ehe Marie Spaemann und Christian Bakanic ab 22 Uhr im Festivalgarten der ehemaligen K&K Weinprüfstelle Soul, Jazz, Klassik, Tango Nuevo und Weltmusik aufeinandertreffen lassen. Am Sonntag, 10. Juli, wird dann zu einer „Orgeltour“ mit der Stiftsorganistin Adele Brandeis und dem Brünner Kirchenmusiker Martin Jakubícek geladen: Abfahrt des Busses ist um 10 Uhr am Hauptplatz Retz, Startpunkt um 11 Uhr das tschechische Kloster Louka. Es folgen Konzerte in Šatov und Unterretzbach, bevor zum Finale die Jeßwagner Orgel in Pulkau erklingen wird. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Das Festival „Sommer•Zeit•Fels“ startet in dieser Woche mit drei Konzerten in seine dritte Saison: Am Freitag, 8. Juli, spielt Euphoniques Soul, R’n’B und Pop, am Samstag, 9. Juli, Anna Anderluh Pop und am Sonntag, 10. Juli, das Duo The Schick Sisters Pop, Jazz und Folk; Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen unter 0676/9465360; Karten unter e-mail ticket @ sommerzeitfels.at und www.sommerzeitfels.at.

Am Samstag, 9. Juli, werden die diesjährigen Sommerkonzerte auf Schloss Grafenegg mit „Wiener Stimmungen“ fortgesetzt: Das Tonkünstler-Orchester unter Sascha Goetzel und der Bariton Rafael Fingerlos geben dabei ab 20 Uhr im Wolkenturm mit Musik von Franz von Suppé, Carl Millöcker, Ralph Benatzky, Johann Strauss, Alexander Zemlinsky, Erich Wolfgang Korngold, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johannes Brahms u. a. eine Liebeserklärung an Wien ab. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

„Erdbeeren und Musik" serviert Birgit Denk gemeinsam mit Alex Horstmann, Harald Wiesinger, Ludwig Ebner und Philipp Mayer am Samstag, 9. Juli, ab 20.30 Uhr bei einem Open-Air-Konzert in der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

„The Story of Schlager“ steht am Samstag, 9. Juli, beim St. Pöltner Sommerfestival „SommerTheaterPark“ auf dem Programm, wenn Alexander Goebel ab 20 Uhr Auszüge aus der Geschichte des Schlagers zum Besten gibt. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

Am Samstag, 9. Juli, sind auch Börn & Mika Vember im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ mit ihrem Programm „Loss & Ruin“ zu Gast im Weingut Fink in Unterwölbling. Beginn ist um 18 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02786/2447, e-mail info @ weingut-fink.at und www.weingut-fink.at.

Das Weitraer „Klapp:ing“ begibt sich am Samstag, 9. Juli, als „Klapp:ing on Tour" auf den Hausschachen und präsentiert ab 19.30 Uhr Treibholz mit Austropop-Klassikern und Raritäten. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Weitra unter 02856/5006-52, e-mail saskia.kaas @ weitra.gv.at und www.weitra.gv.at bzw. www.werk-stadt-weitra.com.

Schließlich wird am Sonntag, 10. Juli, ab 11 Uhr im Park von Schloss Haindorf ein „Operetten-Frühschoppen“ des ORF Radio NÖ abgehalten. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei Kultur Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

