AVISO: Bundespräsident empfängt die Präsidentin der Hellenischen Republik zum Offiziellen Besuch in Österreich, 12.7.2022

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Dienstag, den 12. Juli 2022, die Präsidentin der Hellenischen Republik, Katerina N. Sakellaropoulou in Begleitung von Herrn Pavlos Kotsonis, zu einem Offiziellen Besuch in Österreich empfangen.

Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren um 10.30 Uhr im Inneren Burghof und einem Fotopoint der Staatsoberhäupterpaare vor dem Bellariator ist um 12.00 Uhr ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter in der Präsidentschaftskanzlei geplant.

Hinweis: Der Zutritt in die Präsidentschaftskanzlei ist nur mit gültigem PCR-Test (max. 48 Std. alt) oder tagesaktuellem Antigen-Test (Abnahme durch eine Apotheke) und andauerndem Tragen einer FFP2-Maske gestattet.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes

(https://www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung) möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at