Wirtschaftsbund begrüßt Sofortmaßnahme zur Linderung des Personalmangels im Tourismus

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat sich mit der Erhöhung des Saisonierkontingents um 1.000 Personen auf eine kurzfristige Maßnahme zur Bewältigung der Sommerspitze einigen können. „Die Tourismus- und Freizeitbranche kämpft mit massiven Personalengpässen, überall wird händeringend nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesucht. Die Erhöhung des Saisonierkontingents ist eine wichtige Sofortmaßnahme der Bundesregierung, um den Arbeitskräftemangel wenigstens während der Sommerspitzen zu lindern“ so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

Die Maßnahmen beinhalten u. a. eine Erweiterung der bundesweiten Mangelberufsliste auf Kellner und Gaststättenfachberufe und eine Erleichterung für die Beantragung der Rot-Weiß-Rot-Karte. Außerdem sollen Betriebe, die Saisoniers in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis übernehmen, künftig erleichterten Zugang zu Saisonierkontingentplätzen erhalten. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, Arbeitskräfte verstärkt ganzjährig in Beschäftigung zu halten. Die entsprechende Verordnung des Bundesministers für Arbeit soll so schnell wie möglich in Kraft treten.

„Diese Sofortmaßnahmen sind eine Erleichterung für die österreichische Tourismus- und Freizeitbranche. Es darf aber nicht bei diesen kurzfristigen Maßnahmen bleiben. Weitere mittel- und langfristige Impulse müssen rasch folgen, um den touristischen Arbeitsmarkt langfristig zu stärken und die Beschäftigung von qualifiziertem Personal zu erleichtern“ so Egger abschließend.

