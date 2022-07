Volkspartei Favoriten fordert in Bezirksvertretung Notrufsäule und Kameraüberwachung am Keplerplatz

Wien (OTS) - Bei der Bezirksvertretungssitzung am 15. Juni 2022 hat die ÖVP-Fraktion einen Resolutionsantrag für Notrufsäulen inklusive Kameraüberwachung an neuralgischen Punkten eingebracht.

„Die wiederkehrenden Angriffe und Gewalttaten in Favoriten – erst letzte Woche die sexuelle Belästigung von zwei Frauen am Keplerplatz am helllichten Tag – zeigen die Notwendigkeit solcher Notrufsäulen auf. Darüber hinaus kann über die Notrufsäulen auch rasche Hilfe in gesundheitlichen Notfällen gerufen werden“, so der ÖVP-Bezirksrat und Sprecher für Sicherheit, Daniel Soudek.

„Es genügt nicht, immer nur nach mehr Polizei zu rufen, die Probleme beginnen ja bereits viel früher und zeigen die gescheiterte Integrationspolitik der Stadtregierung“, so der stellvertretende Bezirksvorsteher Wolfgang Baumann.

Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordneter Nico Marchetti: „Der Elfenbeinturm SPÖ Favoriten verschließt nicht nur die Augen vor den Problemen im Bezirk, sondern auch vor konstruktiven Vorschlägen anderer. Wer so agiert und jegliche Verantwortung abschiebt, gibt sich politisch selbst auf. Wir stehen jedenfalls mit Konzepten bereit, um auf allen Ebenen für Verbesserungen für Favoriten zu arbeiten“​

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/