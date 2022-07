SPÖ-Holzleitner: Mehr Geld für Elementarpädagogik!

SPÖ-Frauen unterstützen Aktion von ÖGB, Vertreter*innen von Gewerkschaften und der Beschäftigten

Wien (OTS/SK) - „In der Elementarpädagogik brennt der Hut und die Beschäftigten wollen sich nicht mit einer Mogelpackung abspeisen lassen“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner zur 15-a-Vereinbarung, die kommenden Freitag im Parlament beschlossen werden soll. Die SPÖ-Frauen unterstützen die Forderungen von ÖGB, von Vertreter*innen der Gewerkschaften und der Beschäftigten, die bei der heutigen Aktion am Josefsplatz geäußert wurden. ****

„200 Millionen im Jahr sind viel zu wenig, damit wird der Ausbau weiter nur im Schneckentempo vorangehen. Dringend notwendig sind eine jährliche Kinderbildungsmilliarde, ein einheitliches Rahmengesetz und ein Rechtsanspruch auf einen ganztägigen, ganzjährigen, kostenlosen Kinderbetreuungs- und Bildungsplatz.

„Die Beschäftigten in der Elementarpädagogik stehen in der Corona-Krise unter einer Dauerbelastung. Es braucht endlich mehr Personal und Unterstützung für die Beschäftigten“, so Holzleitner. (Schluss) up

