SPÖ-Lindner warnt vor Versorgungsengpässen im Notärzte-System

„Nicht nur in der Steiermark sorgt Ärzt*innen-Mangel für Probleme“ – SPÖ bringt parlamentarische Anfragen ein

Wien (OTS/SK) - Schon seit Wochen warnt SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner vor Engpässen im medizinischen Versorgungssystem in Ernstfällen. Gerade in ländlichen Regionen seien Visiten- und Notärzt*innen oft unter- oder zeitweise sogar unbesetzt. „Ich erlebe in meiner eigenen Heimatregion Liezen, wie groß das Problem inzwischen ist. Wir können es nicht hinnehmen, wenn die Versorgung in Ernstfällen im größten Bezirk Österreichs über ganze Tage nicht gegeben ist! Seit Juni wird das steirische Notarzt-System umstrukturiert und lässt offensichtlich ländliche Regionen wie unsere ohne Versorgung zurück. Wer darin kein akutes Problem sieht, hat die Grundaufgabe von Gesundheits- und Notfallversorgung einfach nicht verstanden“, so der SPÖ-Abgeordnete. Ein tragischer Fall vom Juli 2022, in dem ein rund 50-jähriger Mann verstarb, weil der Notarzt-Stützpunkt Rottenmann unbesetzt war, zeigt die Schwere der Situation. Der Betroffene konnte trotz Reanimationsversuchen der Rettungssanitäter*innen und dem nach 40 Minuten eintreffenden Hubschrauber nicht gerettet werden. ****

Dieses Problem beschränke sich aber nicht nur auf die Steiermark. Immer öfter gelangen Berichte über Unterbesetzungen im Bereich der Visiten- und Notärzt*innen in den verschiedensten österreichischen Regionen in die Medien. Lindner hat dazu nun eine parlamentarische Anfrage an Gesundheitsminister Rauch eingebracht: „Es geht schlicht und einfach um die Versorgungssicherheit ländlicher Regionen. Auch wenn die Umsetzungskompetenz in dieser Frage bei den Ländern ist, sind der Bund und insbesondere der Gesundheitsminister gefordert, mehr Mittel für die Ausbildung und Verteilung von Notärzt*innen zur Verfügung zu stellen. Wir dürfen keinen einzigen Bezirk zurücklassen!“ Deshalb habe die Bundesregierung die Aufgabe, alle notwendigen Hebel in Bewegung zu setzen, um im Fall der Fälle rasche, wohnortnahe Notarzt-Versorgung gerade in ländlichen Regionen sicherzustellen. (Schluss) up

