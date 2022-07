Sommerkonzerte ab 7. Juli im Mozarthaus Vienna

Wien (OTS/RK) - Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, präsentiert donnerstags von 7. Juli bis 25. August 2022 wieder Wolfgang Amadé Mozarts bekannteste Stücke im Rahmen der beliebten Sommerkonzerte – und zwar in dem Haus, in dem diese komponiert worden sind!

Die Konzertpianistin SoRyang (Klavier) gibt unter anderem „Le Nozze di Figaro“, das Rondo für Klavier F-Dur KV 494 sowie das Rondo für Klavier in D-Dur KV 485 zum Besten. All diese einflussreichen Werke erklingen 200 Jahre später an dem Ort wieder, an dem der berühmte Komponist Mozart sie erschaffen hatte. Es wird ein Kombi-Ticket aus Konzert & Museum angeboten, womit sich die beiden Highlights kostengünstig miteinander verbinden lassen.

Das Programm im Detail

Folgende Werke von Mozart sind bei den Sommerkonzerten zu hören:

Aus „Le Nozze di Figaro“ – Ouvertüre (Bearbeitung für Klavier) KV 492

Sonate für Klavier A-Dur (Alla Turca) KV 331

Rondo für Klavier D-Dur KV 485

Rondo für Klavier F-Dur KV 494

Termine

7., 14., 21. und 28. Juli sowie 4., 11., 18. und 25. August 2022. Beginn ist jeweils um 16:00 Uhr im Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna (Domgasse 5, 1010 Wien).

Tickets

Konzerttickets sind um EUR 28 bzw. als Kombi-Angebot aus Konzert & Museum um EUR 33 an der Museumskassa zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr bzw. online unter https://www.mozarthausvienna.at/de erhältlich sowie bei Wien Ticket: im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 – 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 – 19.00 Uhr), online auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.

