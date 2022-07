CBD-Öle als Aromastoff: Gesundheitliche Wirkung & lästige Gelsen ade!

Neues Forschungsprojekt: Cannabinoide auch als Aromastoff geeignet

Graz (OTS) - Dass Cannabinoide (z.B. in Ölen verarbeitet) auf die Gesundheit sehr positive Wirkungen zeigen, ist evident, erforscht und seit tausenden Jahren bekannt. Da diese Öle nicht nur zur oralen Einnahme verwendet werden, sondern auch als Aromastoffe (z.B. als Raumduft) sich großer Beliebtheit erfreuen, führt die neueste Forschung als weiterer Beweis der absolut positiven Wirkung der Bestandteile der Hanfpflanze zum Jubel in der Hanfbranche. Zu Recht. Die einzigen, die mit Hanfblüten und CBD-Aromaölen keine Freue haben, sind die Gelsen. Hanf-Aroma in der Raumluft verscheucht unter bestimmten Umständen die lästigen Gelsen. Tolle Sache.

