Sommerseminar-Special für SonderkindergartenpädagogInnen zur Unterstützung von Kindern mit traumatischen Erlebnissen

LR Teschl-Hofmeister: Wollen den Kindern bestmögliche Unterstützung in den Kindergärten anbieten

St. Pölten (OTS/NLK) - Ein spezielles Fortbildungsangebot in Form eines Sommerseminars gab es am 5. und 6. Juli 2022 für alle Sonderkindergartenpädagoginnen- und Pädagogen, die in Niederösterreichs Landeskindergärten Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf begleiten. Unter dem Titel „Trauma verstehen und betroffenen Kindern helfen“ wurden zwei Tage lang Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden angeboten.

„Gerade im Zeichen der derzeit vorherrschenden Vielzahl an hochbelastenden Lebenssituationen wollen wir den Kindern Unterstützung und Sicherheit in den Kindergärten anbieten. Es freut mich sehr, dass so viele Pädagoginnen und Pädagogen und so viele Organisationen sich an diesen beiden Tagen des Sommerseminars austauschen und vernetzen, um die Kinder bestmöglich durch Krisenszenarien begleiten zu können. Umso schöner ist es, dass dies heuer in Präsenz stattfinden kann“, so Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Rund 200 Sonderkindergartenpädagoginnen- und Pädagogen nutzten diese Weiterbildungsmöglichkeit in den Räumlichkeiten der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra. Namhafte Vortragende wie Tita Kern und Simon Finkeldei vermittelten theoretische Grundlagen wie auch praktische Übungen für Kinder mit hochbelastenden Lebenserfahrungen. Auch die kindgerechte Kommunikation zu Schicksalsschlägen war Thema an den beiden Tagen. Verschiedene Organisationen wie das Akutteam NÖ, das Hospizteam NÖ für Kinder und Jugendliche, Rainbows, die Boje und die Caritas St. Pölten boten Einblicke in ihren Umgang mit herausfordernden Situationen.

