Holz ist zurück im Auto

Holz wird jetzt neu gedacht

Die Weitzer Woodsolutions GmbH ist das neu gegründete Schwesterunternehmen von Weitzer Parkett und das leibhaftige Beispiel dafür, wie visionäres Denken und tatkräftige Unterstützung seitens der Politik zu einer Firmengründung führen kann. Die Zukunftsvision lautete: Holz soll wieder dahin gebracht werden, wo es schon mal war – nämlich ins Auto, in die Züge und am besten in alle Bereiche, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.

Bereits im letzten Forschungsjahr vom K-Projekt WoodC.A.R. für welches die Weitzer Group Hauptinvestor war, ist es mit der Weitzer Woodsolutions gelungen ein eigenes Technologieunternehmen zu gründen. Dies ist der Startschuss, um visionäre Produkte aus Holz- bzw. Holzverbundwerkstoffen im ökologischen Leichtbau in komplett neue Anwendungen in unsere Arbeits- und Lebenswelt zu integrieren, um einen nachhaltigen Beitrag gegen die Klimakrise zu leisten. „ Die Unterstützung von zukunftsweisenden Projekten, die Innovationen in die Realität umsetzen, ist mir ein großes Anliegen. Mit der Gründung der Weitzer Woodsolutions positioniert das Unternehmen unser Bundesland als Vorreiterregion bei der Verwendung von Holz in Leichtbau in der Mobilität und leistet zudem einen wesentlichen Beitrag zur grünen Transformation der Wirtschaft. Ich bedanke mich herzlich für das außerordentliche Engagement und diese Investition in unseren Wirtschaftsstandort “, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl bei ihrem Besuch in Weiz.

Der Rohstoff mit seinen vielseitigen Eigenschaften fasziniert und fesselt schon in der 7. Generation das Team des naturverbundenen Familienbetriebs Weitzer mit Sitz im Herzen der grünen Steiermark. Die Neugierde und der Hunger, Dinge anzupacken und Neues zu gestalten ist dabei tief in der Firmen-DNA der Weitzer Gruppe verankert: Mutig und entschlossen stellen wir uns den Fragen der Zukunft und denken Holz komplett neu.

Holz als Hightech-Hybride

Mit Weitzer Woodsolutions wird so ein Meilenstein gelegt, der das Wertschöpfungs-Wunder Holz komplett revolutionieren wird. Unser Ziel ist es, den robusten Rohstoff aus der Natur zum intelligenten ökologischen Leichtbauwerkstoff der Zukunft zu verwandeln.

Möglich wird so viel Pioniergeist durch innovative Forschung und jahrelange Erfahrung. Durch den Blick auf die kleinsten molekularen Elemente des nachwachsenden Alleskönners schafft Weitzer Woodsolutions Verbindungen, die in Sachen Dynamik, Effizienz und Langlebigkeit so richtig die Nase vorn haben.

Redefining Wood

„ Besonders im Bereich der Mobilität wird Holz in den kommenden Jahren beweisen können, wie vielseitig und bewegend das Naturmaterial sein kann. In all seinen Formen und unterschiedlichen Zusammensetzungen hat Holz das Potenzial, gängige Konstruktionen und Produktentwicklungen grundlegend zu verändern “, so Geschäftsführer Martin Karner. Es ist leicht, effizient, modular einsetzbar und versatil sowie kompatibel im Einsatz mit anderen Materialien.

Sicher ist sicher

Und das mit absoluter Sicherheit: Schließlich werden alle Produkte und Lösungen der Weitzer Woodsolutions auf Herz und Nieren geprüft und sind von unabhängigen Instituten zertifiziert. Form und Funktion sind dabei mindestens genauso wichtig wie die Planungs- und Produktionsprozesse, die hinter den innovativen Lösungen stehen. Digitale Prozesse und ein Netzwerk aus Experten schaffen die Basis für individuelle und zukunftsweisende Ergebnisse – vom Prototyp bis zur Serienreife.

