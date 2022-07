Initiative „Save Cruelty-Free Cosmetics“: Österreich hinkt hinterher

Die Initiative „Save Cruelty-Free Cosmetics“ kann nur noch 2 Monate lang unterschrieben werden. Das Ziel ist noch nicht erreicht und die Zeit drängt! Jede einzelne Unterschrift zählt.

Es ist traurig, dass Österreich mit den Unterschriften für diese wichtige Initiative so hinterher hinkt. Aber es ist noch nicht zu spät, das zu ändern! Uns kostet das Unterzeichnen nur eine Minute unserer Zeit. Eine Minute für das Leben von über 10 Millionen Tieren, die jedes Jahr in EU-Laboren ein qualvolles Dasein fristen und sterben. Eine Minute, um in Zukunft darauf vertrauen zu können, dass für unsere Kosmetikprodukte wirklich kein Tier leiden musste. Eine Minute um die EU aufzufordern, ihr Ziel zum Ersatz von Tierversuchen durch tierfreie Methoden endlich in Angriff zu nehmen. Denise Kubala

Wien (OTS) - Seit 10 Monaten werden bereits Unterschriften für die EU-Bürger:innen-Initiative zur Bewahrung tierversuchsfreier Kosmetik und für ein Europa ohne Tierversuche gesammelt. Erst kürzlich eroberte ein ergreifendes Kampagnenvideo des VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN dazu die Sozialen Medien. Bis Ende August werden insgesamt mindestens eine Million Unterstützungserklärungen von den Bürgerinnen und Bürgern der EU benötigt, damit sich die EU-Kommission mit den Forderungen der Initiative auseinandersetzen muss. Momentan sind allerdings erst knapp über 700.000 davon erreicht. Das heißt, dass innerhalb der letzten 2 Monate noch rund 300.000 Unterschriften benötigt werden. Neben dem Gesamtziel hat auch jedes einzelne Land eine Mindestzahl an Unterschriften, die erreicht werden sollen. Mit nur 66 % ist Österreich eines der wenigen Länder, die von diesem Ziel noch weit entfernt sind. Jede einzelne Unterstützungserklärung ist jetzt von enormer Bedeutung.

Jetzt unterschreiben!

Was können Sie noch tun, wenn Sie schon unterschrieben haben?

Es hilft enorm, noch weitere Personen zum Unterschreiben zu motivieren. Wenn jede:r, die/der schon unterschrieben hat, nur eine Person aus der Familie oder dem Freundeskreis überzeugt, verdoppelt sich die Zahl der Unterschriften und man würde sogar weit über das Ziel hinausschießen!

Im Rahmen der Initiative laden die Aktivist:innen des VEREINS GEGEN TIERFABRIKEN am 30. Juli zu einer aufsehenerregenden Aktion am Karlsplatz. Dazu sucht der VGT 100 Teilnehmer:innen.

