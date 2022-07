SPÖ-Holzleitner zu EURO 2022: Frauen raus aus dem Abseits!

Her mit Fair und Equal Pay – SPÖ-Frauen fordern gleiche Bezahlung im Sport

Wien (OTS/SK) - Heute startet die Frauen-Fußball-Europameisterschaft – 16 Nationen spielen mit, unter anderem Österreich. Die Hälfte der 16 Nationen hat bereits angekündigt, Frauen in der Nationalmannschaft künftig gleich zu bezahlen wie ihre männlichen Kollegen: England, Norwegen, Finnland, Schweden, Island, Spanien, die Niederlande und die Schweiz. In Norwegen erhalten Spielerinnen und Spieler der Nationalmannschaft sogar bereits seit 2017 Prämien in derselben Höhe. ****

Im Gegensatz dazu steht, dass der aktuell bestbezahlte Fußballer 200-mal so viel, nämlich 100 Millionen Euro, wie die bestbezahlte Frau verdient. Während Männer oft mit hohen Summen abgelöst werden, wechseln Frauen meistens ohne Transfer-Ablöse. Ein großes Problem sind auch die Beträge, die von UEFA und FIFA an die Verbände ausgeschüttet werden, die noch weit auseinanderklaffen. Bei der Europameisterschaft der Männer wurden 331 Millionen Euro ausgegeben, bei den Frauen nur 16 Millionen.

In Österreich verdienen Fußballerinnen noch immer weniger als Fußballer – viele sind außerdem auf Nebenjobs angewiesen. Die Mehrheit der Spielerinnen verdient nicht mehr als 500 bis 600 Euro pro Monat, der Schnitt bei den Männern in der Bundesliga liegt bei über 10.000 Euro im Monat.

"Es kann nicht sein, dass Profisportlerinnen im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen einen Nebenjob brauchen, um sich ihr Leben finanzieren zu können! Her mit der gleichen Bezahlung für die Frauen – egal in welchem Bereich. Das muss auch im Sport gelten“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner.



Wir wollen die EURO 2022 als Anpfiff sehen: Frauen raus aus dem Abseits – her mit Fair und Equal Pay auch im Sport! (Schluss) ls

