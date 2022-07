Polizei-Spitzensportlerin Stella Hemetsberger bei World Games vertreten

Österreichisches World Games-Team verabschiedet, Innenminister Gerhard Karner empfängt Polizeisportlerin

Wien (OTS) - Stella Hemetsberger, seit 2021 Polizeischülerin und Mitglied im Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres, hat sich für die 11. World Games vom 7. bis 17. Juli 2022 in Birmingham in den USA in der Sportart „Kickboxen“ qualifiziert. Am 23. Juni 2022 wurde das österreichische World Games-Team von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg feierlich verabschiedet. Das Innenministerium war mit Gruppenleiter Günther Marek und Stefanie Kux vertreten.

Innenminister Gerhard Karner überreichte der BMI-Spitzensportlerin einen Polizeibären mit Boxhandschuhen: „Ich wünsche Stella Hemetsberger und dem ganzen World Games-Team aus Österreich viel Zuversicht und Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben und eine sichere Rückkehr in die Heimat. Ganz besonders werde ich unserer Spitzensportlerin die Daumen drücken und wünsche ihr einen bärenstarken Auftritt.“

Die World Games sind ein internationaler Wettkampf für Sportarten bzw. Bewerbe, die nicht Teil des Olympischen Sommer-Programms, aber weltweit verbreitet sind. Sie werden alle vier Jahre nach den Olympischen Spielen ausgetragen. Hemetsberger qualifizierte sich für die Wettkämpfe unter anderem mit dem 2. Platz beim European Cup Serbia, dem Sieg beim Kickboxing World Cup in Budapest sowie dem 2. Platz bei der Weltmeisterschaft in Jesolo in Italien.

