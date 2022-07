PULS 24 Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag um 20:15 Uhr auf PULS 4

Wien (OTS) - Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. Zum Auftakt der PULS 24 Sommergespräche 2022 am Donnerstag, 7. Juli, um 20:15 Uhr ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im niederösterreichischen Irenental zu Gast.

Aufgrund einer Terminüberschneidung übernimmt PULS 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner gemeinsam mit Bianca Ambros das morgige Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger. Ab kommender Woche wird das Moderator:innen-Duo Thomas Mohr und Bianca Ambros im Einsatz sein.



Zu Beginn bittet PULS 4 die NEOS-Chefin zum gemeinsamen Grillen und Spaziergang, um eine lockere Atmosphäre zu schaffen und spricht mit ihr über persönliche Themen. Beim anschließenden gesetzten Interview wird es politischer: Wie zufrieden ist Meinl-Reisinger mit der Oppositionsarbeit ihrer Partei? Wie bewertet sie die Perfomance der Regierung und wie kommentiert sie Neuwahl-Gerüchte? Welche Antworten haben die NEOS auf die drängenden Fragen der Österreicher:innen rund um Teuerung, Energieversorgung, Corona und Co.? Die PULS 24 Sommergespräche stellen die politischen Fragen, die die Österreicher:innen bewegen.



Termine:

7.7.: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

14.7.: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

21.7.: Werner Kogler, Die Grünen

28.7.: Herbert Kickl, FPÖ

28.7: Karl Nehammer, ÖVP

