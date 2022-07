FPÖ – Schmiedlechner: Das „Zurück zum Ursprung“-Video verbreitet Unwahrheiten!

Lebensmitteldiskonter sollte sich umgehend von der Verbreitung von Unwahrheiten distanzieren und sich bei der österreichischen Landwirtschaft entschuldigen

Wien (OTS) - „Unglaublich! Wie kann man so einen Schwachsinn und solche Unwahrheiten verbreiten?“, kommentierte NAbg. FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner das dritte Video der Marke „Zurück zum Ursprung“ eines österreichischen Lebensmitteldiskonters. „Hier wird behauptet, dass Bauern ihre neugeborenen männlichen Tiere töten. Unverständlich! Die Bäuerinnen und Bauern leben mit und von ihren Tieren. Jeder Bauer sorgt sich um seine Tiere, da sie seine Lebensgrundlage darstellen. Tiere werden geboren, gehegt und gepflegt und dann zur gegebenen Zeit geschlachtet. Ich sage den Konsumenten nichts Neues: Fleisch kommt vom Tier. Das wird auch in der Zukunft so sein. Unsere Landwirtschaft bemüht sich, diesen Tieren anständige Lebensbedingungen zu geben, sie gesund zu halten und eine ökologisch und sozial verträgliche Produktion sicherzustellen“, erklärte Schmiedlechner.

„Gerade die heimische Produktion hat international sehr hohe Standards. Eine ganze Berufsgruppe als Tierkiller darzustellen und wissentlich Unwahrheiten zu verbreiten, kann ich nicht akzeptieren!“, so der Freiheitliche. „Unsere Bäuerinnen und Bauern stehen 365 Tage im Stall und schauen auf ihre Tiere. Sie liefern eine hervorragende Qualität und sorgen für unsere einzigartige Kulturlandschaft. Bitte hören wir mit diesem Bashing gegen unsere Landwirte auf. Wenn es sie nicht gäbe, dann gäbe es bei uns nichts zu essen. Die sich anbahnende Wirtschaftskrise wird uns noch leider vor Augen führen, wie wichtig unsere Landwirtschaft ist. Besser heimische regionale Produktion, anstatt Lebensmittel zu weit schlechteren Standards importieren“, betonte Schmiedlechner.

„Jetzt heißt es gemeinsam, statt gegeneinander!“, wandte sich Schmiedlechner an den Lebensmitteldiskonter, der diesen Werbesport verbreitet und verlangte eine Entschuldigung bei der Bauernschaft.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at