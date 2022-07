Samariterbund feierte die Eröffnung des „Sonnencafés“ und „SamLa kids“ in Neusiedl

Am 4. Juli öffneten bereits das zweite „Sonnencafé" und Second-Hand-Kinderwaren-Geschäft „SamLa kids" des Samariterbund Burgenlands ihre Türen

Wien (OTS) - Nach dem gut besuchten Sommerfest des SamLa kids in Mattersburg am 2. Juli war es am Montag, 4. Juli 2022, soweit: in der Wiener Str. 62 in Neusiedl am See öffneten der neue SamLa kids und das Sonnencafé ihre Pforten! Viele Besucher*innen nutzten die Gelegenheit zum günstigen Einkaufen und zum gemütlichen Miteinandersein. Die feierliche Eröffnung fand im Beisein von Landesrat Dr. Leonhard Schneemann und Bürgermeisterin Elisabeth Böhm am 5. Juli 2022 um 14 Uhr statt.

"Gerade angesichts der Teuerungen und der Inflation kommt unser neuer SamLa kids für armutsgefährdete Familien wie gerufen. Menschen, die sich zuvor gerade noch das Notwendigste leisten konnten, rutschen jetzt tief in die Armutsfalle. Wir wollen mit unserem SamLa kids ermöglichen, dass Kinder nicht auf gute Kleidung, schönes Spielzeug, Bücher und andere wichtige Waren verzichten müssen“, erklärt Samariterbund Burgenland Geschäftsführer Gerald Fitz.

Der SamLa kids ist viel mehr als ein Second-Hand-Geschäft für Kinderwaren: Knüpfen von Kontakten, Ausprobieren von Neuem, saisonales Programm – ein vielfältiger Begegnungsort für Familien und Alleinerziehende. Neben dem erfolgreichen Standort in Mattersburg wird nun auch in Neusiedl hochwertiger Kinderbedarf und schönes Spielzeug zum kleinen Preis an sozial benachteiligte Kundinnen und Kunden verkauft – gut erhaltene Spenden machen es möglich. Im Sonnencafé gibt es Kuchen und Getränke für Jung und Alt – das Miteinander steht dabei im Vordergrund.

Das neue Sozialzentrum in Neusiedl besteht aus drei Teilen: Der Samariterbund Burgenland betreibt das Kaffeehaus „Sonnencafé" und den Second-Hand-Kinderwaren-Shop „SamLa kids“. Samariterbund-Kooperationspartner soogut betreibt den Sozialmarkt „Sonnenmarkt“.

Rund 50.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind armutsgefährdet. Der Samariterbund unterstützt die Initiativen der burgenländischen Landesregierung zur Stärkung der Infrastruktur für sozial benachteiligte Menschen, die eine Entlastung ihrer Haushaltsbudgets benötigen. Die neuen Sozialzentren in Mattersburg und Neusiedl werden vom Land Burgenland gefördert. Die Marken „Sonnenmarkt“ und „Sonnencafé“ gehören der Soziale Dienste Burgenland GmbH (SDB), einem Unternehmen der Landesholding Burgenland-Gruppe. Die SDB wurde vom Land mit der Umsetzung der Sozialzentren betraut. Die SDB sucht sich dafür Partner aus dem Sozialwesen, wie eben für die Standorte in Mattersburg und Neusiedl den Samariterbund Burgenland und soogut Sozialmärkte.

Standorte:

SamLa kids – mehr als ein Second-Hand-Geschäft für Kinderwaren, Wiener Str. 62, 7100 Neusiedl am See

SamLa kids – mehr als ein Second-Hand-Geschäft für Kinderwaren, FMZ 2000, 7210 Mattersburg

Öffnungszeiten jeweils Mo-Do 10:00-14:00 Uhr und Fr 14:00-18:00 Uhr.

Der Samariterbund freut sich über gut erhaltene Warenspenden und sucht für den „SamLa kids“ noch ehrenamtliche Mitarbeiter*innen! Wer gerne mithelfen möchte, kann sich hier melden:

Sozialzentren.Burgenland@samariterbund.net bzw. +43 2618-62082-9010

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Binder

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 664 844 6017

presse @ samariterbund.net