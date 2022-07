BV Neubau/Reiter zu Umgestaltung Bernardgasse: „Jetzt sind Bürgerinnen und Bürger am Wort“

Wien (OTS) - „Die Umgestaltung der Bernardgasse in Neubau war ein eindeutiger Wunsch der Bürger:innen in diesem Gebiet. Die Menschen haben sich weniger Autos, bessere Gehwege sowie Begrünung und Sitzmöglichkeiten gewünscht“, so der Neubauer Bezirksvorsteher Markus Reiter. Die Rückmeldungen und Wünsche aus der 1. Phase der Bürger:innen-Beteiligung zeigen ein eindeutiges Bild: Die Bernardgasse soll zu einer verkehrsberuhigten, begrünten Wohnstraße mit attraktiven Grätzl-Plätzen umgestaltet werden. Bis 10. Juli sind wieder die Anrainer: innen gefragt. Sie können Rückmeldungen zum Gestaltungskonzept einbringen. Bisher haben über 1.100 Bürger:innen am Projekt mitgearbeitet.

„Die ÖVP kann mit ihrem Sommertheater wieder aufhören, hier geht es nicht um politische Einzelinteressen, sondern um die Wünsche und Anliegen der Bürger:innen Diese sind jetzt am Wort und können mitentscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht. Wir sind für die Menschen und für die Lebensqualität im Bezirk da und werden die Wünsche und Anliegen ernst nehmen“, betont Reiter.

Nach den Rückmeldungen wird über den Sommer der Zwischenentwurf angepasst. Im Herbst 2022 soll der finale Plan vorliegen und präsentiert werden. Anfang 2023 werden die Wasser- und Stromleitungen erneuert, anschließend können die Umgestaltungsarbeiten beginnen.

