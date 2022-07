FPÖ – Schnedlitz: „Schwarz-grüne Regierung soll sich gefälligst um die vom Unwetter betroffenen Gebiete in Österreich kümmern!“

Wien (OTS) - Es sei bezeichnend für diese Regierung, dass sie sich entweder nur um eine internationale Effekthascherei oder nur um ein verlogenes Interesse um die Heimat kümmere. „Einmal mehr entlarven sich die Schwarzen in ihrer Agitation. Kanzler Nehammer ist für Fotos schnell in Kärnten, sagt aber keine Hilfen über den Katastrophenfonds hinaus zu, während seine Ministerin Edtstadler stolz verkündet, für die Ukraine bereits 80 Millionen Euro locker gemacht zu haben“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz angesichts der aktuellen „Showmasterei“.

Aber auch von den Grünen sei nichts zu hören. Heimathilfe dürfte wohl nicht in das Bild von Kogler, Gewessler und Co. passen, da würde anscheinend viel lieber daran gearbeitet, unsere Bevölkerung in den wirtschaftlichen Abgrund zu führen. „Das Verhalten dieser Regierung ist einfach nur beschämend, in der Schule hätte man Nehammer, Kogler und Konsorten mit Sicherheit ins Eselseck gestellt“, so Schnedlitz.

„Der von den schrecklichen Unwettern betroffenen Bevölkerung muss jetzt und gleich geholfen werden. Genauso wie den Feuerwehrleuten, Soldaten und Helfern vor Ort. Ich möchte aber auch dem freiheitlichen Bürgermeister in Arriach, Gerald Ebner für seinen unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Zeit danken“, betonte der FPÖ-Generalsekretär, der aber auch die Unterstützung der gesamten Gegend durch den Afritzer Bürgermeister Max Linder hervorhob.

