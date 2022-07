SPÖ-Holzleitner: Teuerung für Frauen besonders dramatisch

Ausgerechnet Millionär*innen müssen Anti-Teuerungs-Bonus nicht versteuern – SPÖ-Frauen für Unterhaltsgarantie, Einfrieren der Richtwertmieten, höheres Arbeitslosengeld und Vermögenssteuern

Wien (OTS/SK) - „Während die einen nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, werden andere immer reicher und reicher“, sagt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Laut Statistik Austria mussten im ersten Quartal 2022 35 Prozent der 16- bis 69-Jährigen Einkommensverluste hinnehmen. Bei Einkommen unter 1.000 Euro ist es eine von zwei Personen. Jede fünfte Person hatte hingegen Einkommensgewinne. ****

Für Frauen, die aufgrund von fehlenden ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen oft gezwungen sind, Teilzeit zu arbeiten, ist die aktuelle Situation besonders schlimm. Jede zweite Alleinerzieherin ist armutsgefährdet. Die SPÖ-Frauenvorsitzende pocht erneut auf eine staatliche Unterhaltsgarantie, das Einfrieren der Richtwertmieten, ein höheres Arbeitslosengeld, und „es ist ganz klar, dass Vermögens- und Erbschaftssteuern dringend notwendig sind. Der soziale Friede droht zu kippen und das ist eine große Gefahr für die Demokratie“, so Holzleitner.

„Besonders irritierend ist, dass Millionär*innen, die über kein hohes Einkommen verfügen sondern von ihren Besitztümern leben, den Anti-Teuerungs-Bonus der Regierung in voller Höhe erhalten und nicht versteuern müssen. Das ist ein Hohn all jenen gegenüber, denen das Geld nicht mehr zum Leben reicht“, so Holzleitner.

„Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Da kann die Regierung nicht weiter tatenlos zusehen. Nur mit einem starken Sozialstaat kommen wir jetzt durch die Krise“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. (Schluss) lp

