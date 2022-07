IDEALE: Die Konferenz für wertebasierte Kommunikation geht in die zweite Runde

P&B Agentur für Kommunikation und GLOBAL 2000 laden zur IDEALE22 am 29. September im Reaktor Wien

Wertebasiert statt teure Werbewunder: Bei der IDEALE bekommen Kommunikator*innen wertvolle Inputs, die sie täglich dabei unterstützen, ihre Zielgruppen zu erreichen. Wir geben Werkzeuge in die Hand und motivieren, kreativ zu werden und Neues zu wagen Stefanie Grubich, Managing Partnerin von P&B

Wien (OTS) - NGOs, öffentliche Institutionen und soziale Unternehmen stehen vor der Herausforderung, wichtige und komplexe Themen zu kommunizieren. Gleichzeitig können sie in der Regel keine großen Werbekampagnen durchführen und müssen dennoch mit wenig Ressourcen so viele Menschen wie möglich überzeugen. Wie das gelingt, erfahren Kommunikator*innen bei der zweiten IDEALE - der Kommunikationskonferenz für alle, die nichts zu verkaufen haben. P&B Agentur für Kommunikation veranstaltet sie zusammen mit dem NGO-Partner GLOBAL 2000 am 29. September 2022.

„ Wertebasiert statt teure Werbewunder: Bei der IDEALE bekommen Kommunikator*innen wertvolle Inputs, die sie täglich dabei unterstützen, ihre Zielgruppen zu erreichen. Wir geben Werkzeuge in die Hand und motivieren, kreativ zu werden und Neues zu wagen “, erklärt Stefanie Grubich, Managing Partnerin von P&B.

In der ersten Keynote geht es um den neuen IDEALE Barometer, der Werte unterschiedlicher Zielgruppen untersucht. In der zweiten Keynote diskutieren Kommunikationsexpert*innen wie man durch eigene Medien und Redaktionsarbeit die Filterblase durchdringen kann. In vier Breakout-Sessions können sich die rund 200 Teilnehmer*innen zu neuesten Kommunikationsthemen vertiefen: Die Inhalte reichen von moderner Kampagnenarbeit und einer TikTok-Session bis zu Insights zu Digital Leadership. Die Konferenz ist die ideale Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und mit Expert*innen auszutauschen.

Am Vormittag gibt es zusätzlich zur Konferenz die Möglichkeit in der „Masterclass Out of the Box Campaigning“ spielerische Ansätze zur Kampagnen-Strategieentwicklung kennen zu lernen. Alle, die ihre aktuellen Kampagnen und Strategien mit Branchenkolleg*innen diskutieren möchten, können sich im „Campaign Lab by ASQ Bar“ von 9 bis 12 Uhr austauschen. Das gesamte Programm finden Sie unter www.ideale-konferenz.at.

Für kurze Zeit gibt es ein begrenztes Kontingent an Early Bird Tickets, danach startet der reguläre Ticketverkauf: https://ideale-konferenz.kupfticket.at/events/ideale22/

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Grubich

+43 69910145590

grubich @ pbagentur.at