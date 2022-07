Grüne Wien und Grüne Wirtschaft präsentieren „Grätzlmagazin“

Best Practice Beispiele wie Grätzl in Wien funktionieren und Wirtschaft und Politik gut zusammenarbeiten können

Wien (OTS) - Das Grätzl ist der Wiener Ausdruck für Nahversorgung. Gerade in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen wurde klar, dass die Wirtschaft der Zukunft eine Wirtschaft der kurzen Wege sein muss. „Die Grüne Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren auf die Suche nach erfolgreichen Grätzlinitiativen gemacht und viele gefunden. Aus diesen Grätzlinitiativen werden nun einige Best Practice-Beispiele in einem Magazin präsentiert - dem „Grätzl-Werk-Stadt-Magazin““, so Sonja Franzke, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft Wien.

Die verschiedensten Grätzlinitiativen reichen zB von der Initiative „Mamanet“, einem Projekt für Frauen und für Frauen mit Migrationshintergrund, wo gemeinsam Cachibol (ein Ballspiel) gespielt wird, über ein Leerstandsprojekt für kulturelle Nutzung in einer stillgelegten Hochgarage im 16. Bezirk bis hin zu verschiedenen nachbarschaftlichen Begrünungs- und Gartenprojekten.

„Die Grätzl sind das Herz jedes Bezirks in Wien. Hier entsteht Zusammenarbeit, hier entstehen Freundschaften über alle Kulturen, hier entsteht ein gemeinsames Wirtschaften, hier entstehen kreative Ideen für ein nachhaltiges und besseres Leben für alle. Das Grätzl kann im Kleinen oft ein Vorbild für das Große sein“, so die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer.

„Die Grätzlwirtschaft ist eines der Schwerpunktthemen der Grünen Wirtschaft. Denn gerade Unternehmer:innen, die nachhaltig wirtschaften, ist das Umfeld ihres Betriebs wichtig. Wir brauchen eine Wirtschaft, die im Grätzl, also in Geh-Nähe alles bietet, was man zum Leben braucht. Dabei geht es nicht nur um Kund:innen, es geht auch um Verantwortung, Gestaltungswillen und Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie“, so der Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft, Hans Arsenovic.

„Das Magazin liefert Ideen, Anregungen und Best-Practice-Beispiele. Und wenn man erkennt, wieviel Herzblut oftmals in die Verbesserung des direkten Umfeldes gesteckt wird, erhöht sich vielleicht auch die Bereitschaft, selber einmal Hand anzulegen“, so Martin Margulies, Landtagsabgeordneter und Vorstandsmitglied der Grünen Bildungswerkstatt.

Das Grätzl-Werk-Stadt-Magazin wurde von der Grünen Wirtschaft in Kooperation mit der Grünen Bildungswerkstatt erstellt und wird auf Nachfrage per Mail office-wien@gruenewirtschaft.at verschickt.

