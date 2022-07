Minnich: 20 Millionen Euro frisches Geld für unsere Feuerwehren sorgen für mehr Sicherheit

Unterstützung und Entlastung der Feuerwehren bei Ankauf von neuen Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „20 Millionen Euro an frischem Geld für unsere Feuerwehren für den Ankauf neuer Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung sorgen für ein Mehr an Sicherheit“, betont ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich. Mit über 345.000 Mitgliedern leisten die heimischen Freiwilligen Feuerwehren einen unglaublichen Beitrag für die Gesellschaft und seien ein Garant für rasche Hilfeleistung im Notfall. Minnich weiter: „Als aktiver Feuerwehrmann weiß ich, dass neben dem Bund auch unsere Bundesländer und Gemeinden eng an der Seite der Feuerwehren stehen. Und dieser Einsatz für die Feuerwehren wirkt sich auch bei der finanziellen Unterstützung aus, wie beispielsweise auch die Förderungsrichtlinie des Landes Niederösterreich zeigt.“

Mit dem Feuerwehrpaket der Bundesregierung, welches diese Woche im Nationalrat beschlossen wird, setze der Bund einen weiteren wichtigen Schritt zur Unterstützung der vielen Freiwilligen Feuerwehren in unserem Land. „Durch die Mittelaufstockung im Katastrophenfonds auf 20 Millionen Euro zur Finanzierung von Investitionen der Feuerwehren wird direkt in den Schutz der Bevölkerung investiert“, unterstreicht der ÖVP-Mandatar. Konkret bedeutet dies, dass vom Bund neben den Erträgen der Feuerwehrschutzsteuer von über 70 Millionen Euro und den rund 47 Millionen Euro für Einsatzgeräte im Katastrophenfall weitere 20 Millionen Euro jährlich für die Feuerwehren zur Verfügung stehen.

„Das Modell der Freiwilligen Feuerwehren ist für den überregionalen Schutz alternativlos und funktioniert durch das hohe Engagement der vielen Mitglieder hervorragend. Wir alle danken den Feuerwehren für den unermüdlichen Einsatz sowohl im Katastrophenfall als auch in der permanenten Weiterbildung und Jugendarbeit. In der Politik werden wir auch weiterhin alles tun, um unsere Feuerwehren bestmöglich zu unterstützen“, schließt Minnich. (Schluss)

