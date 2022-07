„WELTjournal“ am 6. Juli: Ukrainekrieg – Russlanddeutsche in der Klemme

Im „WELTjournal +“: „Russland – eine Großmacht im Wandel“

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert am Mittwoch, dem 6. Juli 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 zunächst die „WELTjournal“-Reportage „Ukrainekrieg – Russlanddeutsche in der Klemme“. Danach folgt um 23.05 Uhr „WELTjournal +“ mit Christian Schüllers Reportage „Russland – eine Großmacht im Wandel“.

WELTjournal: Ukrainekrieg – Russlanddeutsche in der Klemme

Seit Russlands Angriff auf die Ukraine geht ein Riss durch die russland-deutsche Community. Mehr als 2,5 Millionen deutschstämmige Russinnen und Russen sowie ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner der Sowjetunion leben in Deutschland. Sie fühlen sich zunehmend angefeindet und in einen Loyalitätskonflikt gedrängt.

Das „WELTjournal“ zeigt das Dilemma, in dem sich Russlanddeutsche mit dem Ukrainekrieg wiederfinden. In Würzburg Heuchelhof, einem Stadtteil, in dem viele von ihnen wohnen, wird eine Kirche mit riesigen „Z“ beschmiert, dem Symbol für einen Sieg Russlands. Eine russland-deutsche Geschäftsbesitzerin wiederum wird wiederholt bedroht, die Auslagenscheiben werden eingeschlagen. Ängste und Konflikte in der Community nehmen zu und reichen teils bis tief in die einzelnen Familien hinein.

WELTjournal+: Russland – eine Großmacht im Wandel

Bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über den Ukrainekrieg droht Journalistinnen und Journalisten in Russland. Ein Mitte März vom Kreml erlassenes Mediengesetz hat dazu geführt, dass viele internationale Medien ihre Berichterstattung aus Moskau vorübergehend ausgesetzt hatten. Seit 50 Jahren hat der ORF ein Büro in Moskau und berichtet von dort aus regelmäßig über das Auf und Ab russischer Politik – vom totalitären Sowjetstaat zur Zeit des Kalten Krieges über die Öffnung und Demokratisierung im Zeichen von Perestrojka und Glasnost bis zum autoritären russischen Nationalstaat der Gegenwart.

Der ehemalige Moskau-Korrespondent Christian Schüller zeichnet für das WELTjournal + nach, wie sich die Berichterstattung aus Moskau in diesem halben Jahrhundert entwickelt hat und wie sich in dieser Zeit das Russlandbild veränderte. Er spricht in seinem Rückblick mit ehemaligen Moskau-Korrespondentinnen und -Korrespondenten von Otto Hörmann bis Carola Schneider darüber, mit welchen Einschränkungen sie zu kämpfen hatten und was sie aus den Jahren in Russland gelernt haben.

