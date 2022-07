Die 24 Stunden von Österreich: Das Spielberg-GP-Wochenende lange wie nie im ORF

Insgesamt rund 24 Stunden Berichterstattung vom 8. bis 10. Juli, dazu „Guten Morgen Österreich spezial“ aus Spielberg und ein Skandal-GP zum Wiedersehen

Wien (OTS) - Es gibt die 24 Stunden von Le Mans – und die 24 Stunden von Österreich: Ziemlich genau so lange berichtet das Formel-1-Team des ORF von 8. bis 10. Juli 2022 vom GP von Österreich aus Spielberg. Die Motorsport-Fans bekommen dabei geboten, was das Herz begehrt, denn neben dem Großen Preis sind u. a. das Sprintrennen, das Legendenrennen, Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup zu sehen.

Mit dem ORF und der bisher umfassendsten Spielberg-Coverage werden die Zuseherinnen und Zuseher nichts, was auf dem Red Bull Ring geschieht, verpassen. Sämtliche Formel-1-Sessions sowie das komplette Rahmenprogramm (Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup) werden live übertragen. Das Formel-1-Team des ORF tritt so umfangreich wie bei keinem anderen Formel-1-Wochenende an: Angeführt vom Kult-Kommentatoren-Duo Ernst Hausleitner und Alex Wurz (der mit einer Ausnahmegenehmigung von Toyota direkt von der WEC-Serie in Monza anreist) sind auch Robert Lechner, Maximilian Günther, Bianca Steiner und Corinna Kamper in unterschiedlichen Funktionen in Spielberg mit dabei! Die Interviews führt Christian Diendorfer, Teamleiter des ORF-Wochenendes in Spielberg ist Marc Wurzinger

Das ORF-Team ist am Wochenende zu vielen „Sonderterminen“ bei den Formel-1-Teams unterwegs: Nach monatelanger Vorplanung wird es exklusive Interviews mit zahlreichen Formel-1-Fahrern geben – ebenso mit einigen Teamchefs – und das auch in „ungewohnter“ Umgebung. Florian Prates aus dem Landesstudio Steiermark wird auch heuer wieder der als rasender ORF-Reporter alle Stimmungen, Kuriositäten und Auffälligkeiten zwischen Campingplatz, Haupttribüne und Fanzone einfangen.

Der Freitag wird in ORF 1 zum „Warm-up“ mit dem 1. Freien Training und dem Qualifying als Höhepunkt. Am Samstag stehen das 2. Freie Training und das Sprintrennen als Höhepunkt auf dem Programm – außerdem die ersten Rennen der Formel 2 und Formel 3. Der Sonntag bietet dann mehr als neun Stunden live vom Ring: Am Vormittag live die Rennen aus Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup, danach die Fahrerparade der Formel-1-Piloten sowie das Legendenrennen mit historischen Formel-1-Autos. Und als Krönung der Formel-1-Grand-Prix von Österreich. Anschließend daran werden Ernst Hausleitner und alle Experten das Rennen im „Formel 1 Motorhome“ analysieren.

Vor 20 Jahren: Der Ferrari-Skandal von Spielberg – zum Wiedersehen am 9. Juni

Wegen einer Stallorder via Boxenfunk musste vor 20 Jahren der führende Ferrari-Pilot Rubens Barrichello den zweitplatzierten Michael Schumacher in der letzten Kurve vorbeiziehen lassen. Der Skandal war perfekt, ein gellendes Pfeifkonzert des Publikums die Folge. ORF 1 zeigt am 9. Juli um 14.30 Uhr den GP von damals in einer gekürzten Version, mit den Originalkommentaren von Heinz Prüller und dem damals 28-jährigen Alexander Wurz.

Der ORF-TV-Fahrplan zum Großen Preis von Österreich

Das GP-Wochenende in ORF 1

Freitag, 8. Juli

13.00 Uhr: F1 News

13.25 Uhr: 1. Training

14.50 Uhr: Formel 2 und Formel 3

16.30 Uhr: F1 News

16.55 Uhr: F1 Qualifying

Samstag, 9. Juli

10.15 Uhr: F1 News

10.30 Uhr: Formel 3, 1. Rennen

12.00 Uhr: F1 News

12.25 Uhr: 2. Training

13.45 Uhr: Doku „Niki Nationale – Ein Leben in der Pole Position“ 14.30 Uhr: Doku „Spielberg historisch“

15.50 Uhr: Formel 1 News

16.25 Uhr: F1-Sprintrennen

Sonntag, 10. Juli

8.30 Uhr: Formel 3, 2. Rennen

9.30 Uhr: Formel 2 Sprintrace (Highlights)

10.00 Uhr: Formel 2, 2. Rennen

11.45 Uhr: Porsche Supercup

12.30 Uhr: Legendenrennen

12.55 Uhr: F1 Fahrerparade

13.30 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: Großer Preis von Österreich – Das Rennen

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

„Guten Morgen Österreich spezial“ vom Ring

„Guten Morgen Österreich“ schnuppert am 9. und 10. Juli wieder Motorsport-Luft: Zwei Spezialausgaben des ORF-Frühfernsehens beleuchten an diesem Wochenende ab 7.00 Uhr in ORF 2 alles rund um den Großen Preis von Österreich. Moderator Lukas Schweighofer begrüßt interessante Motorsportgäste vor Ort in Spielberg, Außenmoderator Hannes Kargl zeigt das turbulente Treiben, und dazu gibt es einen sportlichen Blick auf das bevorstehende Rennen mit den ORF-Formel-1-Kommentatoren.

Der GP von Österreich im Landesstudio Steiermark

Der ORF Steiermark bietet umfassende Berichterstattung rund um das steirische Grand-Prix-Wochenende, das heuer wieder vor Hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden wird. Die Sportreporter Hannes Kargl, Christian Prates und Florian Prates sind in Spielberg im Einsatz und informieren in zahlreichen (Live)-Beiträgen in „Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/St), Radio Steiermark und steiermark.ORF.at über das Motorsporthighlight: Neben aktuellen News über die Trainings, das Qualifying und das Rennen gibt es Reportagen über die Stimmung am Ring, die Rückkehr vieler Highlights im Rahmenprogramm und die Fan-Zones. Dazu kommen noch zahlreiche Radio- und Fernseh-Live-Berichte direkt von der Rennstrecke, Interviews mit Veranstaltern und Gästen sowie Blicke hinter die Kulissen der Motorsport-Königsklasse. Höhepunkt ist der „Große Preis von Österreich“ am Sonntag, 10. Juli: Radio Steiermark gestaltet dazu eine „Extra“-Sendung von 14.00 bis 19.00 Uhr, „Steiermark heute“ zeigt die spektakulärsten Momente des Grand Prix um 19.00 Uhr in ORF 2/St. Weiters beleuchtet das ORF-Steiermark-Team auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Formel 1 auf die Region und bringt eine abschließende trimediale Bilanz über das Rennwochenende in der Steiermark.

Der GP von Österreich auf ORF.at und im ORF TELETEXT

Die multimedialen „Spielberg-Packages“ von sport.ORF.at, sport.ORF.at-Newsroom und ORF-TVthek bieten alles, was das Motorsport-Fanherz begehrt: Selbstverständlich stehen alle ORF-TV-Übertragungen – von den Qualifyings bis zum Rennen – als Live-Streams und danach für 24 Stunden als Video-on-Demand bereit. Auch via Live-Ticker kann man jederzeit minutenaktuell auf dem Laufenden bleiben. Und in den umfangreichen Vorschauen, Hintergrundberichten und Analysen der sport.ORF.at-Reporter gibt es laufend News, Backstage-Infos und vieles mehr. Umfassende Tabellen und Statistiken runden das Onlineangebot ab.

Auch der ORF TELETEXT bietet mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. umfangreiche und aktuelle Berichterstattung über das Formel-1-Geschehen in Spielberg.

Ö3 beim Großen Preis von Österreich 2022

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich:

Ö3-Reporterin Hannah Felbinger hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights rund um das größte heimische Motorsportereignis des Jahres auf dem Laufenden, alle Ergebnisse, die Höhepunkte des Wochenendes und Interviews liefert Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska. Die Ö3-Verkehrsredaktion hat die besten Anreisetipps, informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt Ausweichtipps. Der Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden, den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.ORF.at/verkehr/. Und Ö3 hat die Formel-1-Superfans gesucht, die in Spielberg so einiges erleben werden – inklusive Backstage-Zugang, Paddock-Berechtigung, „Taxi Lap Tour“ und dem Schwenken der schwarz-weißen Zielflagge vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

