Immobilien: Trend geht zur Bewertung durch Profis

Volatile Marktlage erschwert Preiseinschätzung - Raiffeisen Immobilien Österreich Marktführer bei Liegenschaftsbewertungen

Die Bewertung von Immobilien ist meist komplizierter, komplexer und facettenreicher als z.B. im Kfz-Bereich. Keine Immobilie gleicht der anderen. Um den genauen Wert zu ermitteln, braucht es die Expertise eines zertifizierten Immobilien-Profis. Eine professionelle Bewertung stellt immerhin die Grundlage für einen erfolgreichen Verkauf dar Peter Weinberger und Nikolaus Lallitsch, Sprecher Raiffeisen Immobilien Österreich

Wien (OTS) - Die Nachfrage nach Immobilien ist gerade in Krisenzeiten – Stichworte Ukraine-Krieg, Corona, Inflation – besonders stark. Die Preise für Häuser, Wohnungen und Grundstücke steigen, jedoch nicht in allen Regionen und für alle Objektarten. Auch die Baukosten schnellen inflationsbedingt nach oben. Das macht Hausbauen teuer, aber gebrauchte Immobilien attraktiver. Alles in allem also eine gute Zeit um Immobilien zu verkaufen. Gleichzeitig erschweren die genannten Faktoren – starke aber volatile Nachfrage, steigende Preise und Baukosten –jedoch die Einschätzung des richtigen Verkaufspreises. Es wird also immer aufwändiger den Wert von Immobilien richtig zu ermitteln. Daher ist die professionelle Liegenschaftsbewertung durch Expert*innen derzeit besonders wichtig und auch entsprechend gefragt. Nicht nur bei der Veräußerung von Immobilien, auch in Erbschafts- und Schenkungsangelegenheiten, bei Scheidungen, bei Kreditentscheidungen, aber auch für Unternehmen, etwa bei der Bilanzerstellung, steht die Liegenschaftsbewertung aktuell ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Experten*innen von Raiffeisen Immobilien Österreich (RIÖ) erstellen jedes Jahr rund 4.000 Bewertungsgutachten und sind damit Marktführer bei Liegenschaftsbewertungen in Österreich. 60 von 300 Mitarbeiter*innen beschäftigen sich vorwiegend mit Bewertungen, viele davon sogar ausschließlich. Mehr als ein Viertel davon zeichnen als gerichtlich beeidete Sachverständige für Immobilienbewertungen verantwortlich.

Die richtige Immobilienbewertung ist DIE Grundlage für den Verkaufserfolg

Wer den Wert seines Autos wissen möchte, wirft meist einen schnellen Blick in die Eurotax-Liste, um eine erste Einschätzung zu bekommen. Zur genauen Wertermittlung ist ein Ankauftest dann oft unumgänglich. Wie kommt man nun aber zu einer soliden Wertermittlung eines Hauses oder Grundstücks? „ Die Bewertung von Immobilien ist meist komplizierter, komplexer und facettenreicher als z.B. im Kfz-Bereich. Keine Immobilie gleicht der anderen. Um den genauen Wert zu ermitteln, braucht es die Expertise eines zertifizierten Immobilien-Profis. Eine professionelle Bewertung stellt immerhin die Grundlage für einen erfolgreichen Verkauf dar “, erläutern die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger und Mag. Nikolaus Lallitsch. Denn wird der Angebotspreis zu hoch angesetzt dauert der Verkaufsprozess lange, oder es findet sich im schlimmsten Fall gar kein Käufer. Ist der Wert jedoch zu niedrig verkauft man zu billig und verliert Geld.

Die Bewertung einer Immobilie ist eine komplizierte Angelegenheit, die viel Erfahrung und Know-how voraussetzt. Grundsätzlich gibt es drei Wege zur Wertermittlung: Das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das am häufigsten eingesetzte Ertragswertverfahren. Das Vergleichswertverfahren geht von tatsächlichen Kaufpreisen vergleichbarer Liegenschaften aus. Beim Sachwertverfahren ergibt sich der Wert einer Liegenschaft hingegen aus dem Substanzwert von Boden und Gebäude. Dieser kann jedoch weit vom tatsächlichen Verkaufswert abweichen. Am häufigsten kommt das Ertragswertverfahren zum Einsatz. Dabei werden den zu erwartenden Erträgen des Objektes die Aufwände (z.B. für Instandhaltung) gegenübergestellt und der Reinertrag auf die Restnutzungsdauer kapitalisiert.

Sicherheit für den Verkäufer

Eine aktuelle Umfrage des Gallup Instituts sieht die hohe Fachkenntnis neben der korrekten Vorgangsweise als die wichtigste Anforderung, welche die Kunden an Makler stellen. „Egal, ob eine Eigentumswohnung, ein Einfamilienhaus, ein Grundstück oder ein Gewerbeobjekt gewinnbringend auf den Markt gebracht werden soll: Die Expert*innen von Raiffeisen Immobilien kennen den Markt mit all seinen Feinheiten und erstellen jährlich rund 4.000 Liegenschaftsbewertungsgutachten. Genau diese Expertise ist entscheidend, wenn es um die verlässliche Bewertung geht“, erklärt Weinberger.

Die Immobilienbewertung erfolgt persönlich, fundiert und durch die jahrelange Markterfahrung der Experten mit der größtmöglichen Sicherheit für den Verkäufer. Als Sachverständige haften die Makler*innen und Liegenschaftsbewerter*innen von Raiffeisen Immobilien für die Richtigkeit aller Angaben und Unterlagen. „All das macht Raiffeisen Immobilien zum Markt- und Kompetenzführer bei Bewertungen. Dadurch wird eine zuverlässige, objektive und diskrete Immobilienbewertung garantiert“, ergänzt Lallitsch.

