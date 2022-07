Blimlinger zur Filmförderung: Ein Meilenstein für den heimischen Standort

Grüne sind hocherfreut über das umfassende neue Modell

Wien (OTS) - „Der heutige Tag ist ein Meilenstein für den Filmstandort Österreich und dessen Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Umfeld. 30 Prozent Zuschuss zu den Produktionskosten, fünf Prozent extra für Green Filming und das ganze ohne Deckelung – Filmherz, was willst du mehr?“, freut sich die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, über das heute präsentierte Modell.

Was die Branche lange gefordert hat, wird nun umgesetzt, und darüber hinaus sogar noch mehr: Filmproduktionen erhalten in Zukunft einen Zuschuss von 30 Prozent der Produktionskosten in Österreich zurückerstattet und weitere fünf Prozent, wenn die Filme ökologisch nachhaltig produziert werden. „Besonders wichtig: Dieser Zuschuss erfolgt ohne budgetäre Deckelung, das war in der Vergangenheit bei Förderungen nicht so wodurch gute Filmprojekte oft nicht zum Zug kamen, weil sie zu spät dran waren“, so Blimlinger.

Auch die Beantragung wird für die Branche leichter. Bisher mussten sich österreichische Filme ihre Finanzierung von verschiedenen Stellen holen, in Zukunft gibt es in Form der Bundeskulturförderung einen „One-Stop-Shop“ für den österreichischen Film.

„Das ist ein großer Wurf der grünen Kulturpolitik, ich gratuliere der Staatssekretärin Andrea Mayer und freue mich, dass mit diesem Modell in Österreich Produktionen gefördert, Arbeitsplätze geschaffen und letztlich wunderbare neue Filmproduktionen entstehen werden. Film ab!“, sagt Blimlinger abschließend.

