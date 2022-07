Wirtschaftsbund begrüßt Anreizmodell für Filmstandort Österreich

Wien (OTS) - Mit der Umsetzung eines Anreizmodells für die österreichische Filmwirtschaft, macht die Bundesregierung einen wichtigen Schritt für die Attraktivität des Filmstandorts Österreich. „Die internationale Filmbranche ist von Globalisierung und Wettbewerb stark geprägt. Zahlreiche Länder in Europa setzen Anreizmodelle für die Filmwirtschaft bereits strategisch ein, um u. a. die Wertschöpfung im eigenen Land zu steigern, Investitionen anzuziehen und Arbeitsplätze zu schaffen. Österreich ist hier seit Jahren ins Hintertreffen geraten und nicht mehr am Puls der Zeit. Umso wichtiger ist es, dass Österreich hier nun endlich nachzieht und ein effektives, zeitgemäßes Förderinstrument für den audiovisuellen Sektor einführt“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

Das neue Anreizmodell sieht spezifische Regelungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Filmstandorts Österreich vor. Darunter ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 35 Prozent der in Österreich im Rahmen von Filmproduktionen getätigten Ausgaben, davon 5 Prozent für die Berücksichtigung klimaverträglicher Kriterien. Begünstigt werden sollen internationale audiovisuelle Produktionen jeder Länge aus den Bereichen Kino, Fernsehen und Streaming, sowie nationale und mit internationalen Partnern koproduzierte Kino-, Fernseh- und Streamingproduktionen. Das Anreizmodell ist zeitlich unbefristet und ohne budgetären Deckel. Es tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

„Als internationales Kunst- und Kulturland muss Österreich in einem so wesentlichen Wachstumsfeld der Kultur- und Kreativwirtschaft auch die notwendigen Instrumente haben, um Expertise und Infrastruktur aufbauen und halten zu können. Österreich muss langfristig ein attraktiver Standort für die internationale Film- und Medienbranche werden. Ein zeitgemäßes Anreizmodell für Filmschaffende stellt sicher, dass wir die Wertschöpfung bei uns im Land halten und unserem Ansehen als Kunst- und Kulturland im 21. Jahrhundert gerecht werden können. Als Wirtschaftsbund begrüßen wir daher ausdrücklich die Umsetzung des Steueranreizmodells für die österreichische Filmwirtschaft“, so Kurt Egger abschließend.

