Am 13. Juni übernahm die Piusbruderschaft St. Pius X. offiziell die Minoritenkirche

Bereits im Juni 2021 hat die italienische Kongregation die Kirche an die Piusbruderschaft übergeben.

Es erfüllt uns mit großer Freude und Dankbarkeit, solch eine historische Kirche im Herzen von Wien unseren Gläubigen zur Verfügung zu stellen. Die Kirche steht allen offen und seitdem wir regelmäßig Messen in der Minoritenkirche abhalten, finden diese großen Anklang bei den Anhängern der Piusbruderschaft, bei Wienern und Freunden der traditionellen Liturgie Pater Jürgen Wegner, Prior der Piusbruderschaft in Wien

Wien (OTS) - Nach einer knapp einjährigen Übergangsphase übernahm die Piusbruderschaft am 13. Juni nun offiziell die Minoritenkirche im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die erste große Feier in der Kirche in der Wiener Innenstadt war eine heilige Firmung am Sonntag, den 26. Juni, durch Bischof Fellay, den ehemaligen Generaloberen der Piusbruderschaft. Insgesamt wurden mehr als 60 Firmungen vollzogen - die jungen Gläubigen kamen aus Österreich, Ungarn, Slowenien und Kroatien. An der Feier nahmen mehr als 400 Personen teil.

Seit Langem war die Priesterbruderschaft in Österreich auf der Suche nach einer zentral gelegenen und sichtbaren Kirche in Wien. Ende 2020 nahm die italienische Kongregation Kontakt mit der Priesterbruderschaft auf und unterbreitete den Vorschlag, die Verantwortung der Kirche an die Priesterbruderschaft St. Pius X. zu übertragen. Die Mitglieder der Kongregation beschlossen im Mai 2021 die Eigentumsübertragung der Kirche an die Priesterbruderschaft, woraufhin am 25. Mai 2021 beide Parteien den Schenkungsvertrag unterschrieben.

Die Minoritenkirche ist nun das Zentrum für das Apostolat in der österreichischen Hauptstadt und weiters auch das Zentrum für größere und wichtigere liturgische Feiern der Priesterbruderschaft.

Pater Jürgen Wegner, Prior der Piusbruderschaft in Wien, zur Übernahme der Minoritenkirche: „ Es erfüllt uns mit großer Freude und Dankbarkeit, solch eine historische Kirche im Herzen von Wien unseren Gläubigen zur Verfügung zu stellen. Die Kirche steht allen offen und seitdem wir regelmäßig Messen in der Minoritenkirche abhalten, finden diese großen Anklang bei den Anhängern der Piusbruderschaft, bei Wienern und Freunden der traditionellen Liturgie .“ [WA1]Seit dem 13. Juni 2022 werden täglich lateinische Messen in der Minoritenkirche gefeiert.

Kaiser Josef II. hatte 1786 die Minoritenkirche der italienischen Kongregation (Congregazione Italiana) geschenkt, damit die katholische Gemeinde der Italiener in Wien ein spirituelles Zuhause hat, und zugleich der Kongregation den Auftrag erteilt, dafür Sorge zu tragen.

Messen in der Minoritenkirche:

Die traditionellen Messen in der Minoritenkirche werden am Sonntag um 8:30 Uhr, 11:00 Uhr (traditionelle Messe in Italienisch) und 18:00 Uhr gefeiert werden. Während der Woche wird jeweils um 17:00 Uhr eine Sakramentsandacht gehalten und um 18:00 Uhr die Messe gefeiert. Die Messe am Samstag wird um 8:00 Uhr gelesen.

Rückfragen & Kontakt:

Pater Jürgen Wegner

Fockygasse 13

1120 Wien

j.wegner @ fsspx.email

0664 916 2811