Buchpräsentation von „Lest das!“ bei Thalia Wien Mitte

17 junge Autorinnen und Autoren stellten ihre Geschichten über aktuelle Themen wie Klimakrise, Krieg und Pandemie vor

Wien (OTS) - Eine nicht alltägliche Buchpräsentation mit dem Titel „Lest das!“ fand gestern bei Thalia Wien Mitte statt. „Lest das!“ ist ein Buchprojekt der Umwelt-Initiative MUTTER ERDE, von ORF und story.one. Aufgerufen waren junge Menschen, die ihre Gedanken, Sorgen und Ängste zur aktuellen Situation in einer Geschichte ausdrücken wollten.

Durch den Abend führte TV-Moderatorin und Journalistin Jesse Schwarz. Gemeinsam mit MUTTER ERDE-Geschäftsführerin Anita Malli und Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility, sprachen die 17 jungen Autorinnen und Autoren aus insgesamt acht Bundesländern und Deutschland über die großen Themen unserer Zeit wie Klimakrise, Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie und gaben durch ihre Geschichten einen Einblick in ihre momentane Gefühls- und Gedankenwelt.

„Junge Menschen haben große Sorgen und Ängste, wenn es um ihre Zukunft geht. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, gehört zu werden“, erklärt Herausgeberin Anita Malli. Und auch „ZIB Zack Mini“-Moderatorin Fanny Stapf, die als Jurymitglied alle Geschichten gelesen hat, wandte sich per Videobotschaft an die Besucher/innen:

„Diese Geschichten müssen nun auch unbedingt ihren Weg zu den Menschen finden, die etwas verändern können, zu Politikerinnen und Politikern und zu Menschen in der Wirtschaft.“

Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist in Anbetracht der aktuellen Krisen eine der großen Herausforderungen. Mit diesem Buch möchten wir dazu beitragen, das Verständnis zwischen den Generationen zu fördern.“

Die ORF-Stars Eser Akbaba und Robert Steiner lasen jeweils eine Geschichte aus dem druckfrischen Buch vor, per Video konnten die Jurymitglieder Marcus Wadsak und Fanny Stapf ebenfalls einer Geschichte ihre Stimme leihen. ZIB-Moderator Tobias Pötzelsberger kam die Ehre zu, ebenso via Video die Geschichte einer ganzen Klasse aus Klagenfurt vorzutragen, die extra für die Buchpräsentation angereist war.

Eine hochkarätig besetzte Jury wählte aus mehr als 300 eingereichten Geschichten 17 Geschichten aus, die den Weg ins Buch fanden. Jede der eingereichten Geschichten leistete aber noch einen weiteren Beitrag zum Klima: Für jeden Text pflanzten die Österreichischen Bundesforste einen Baum.

Die Initiative MUTTER ERDE wurde 2014 vom ORF und den führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs ins Leben gerufen. Sie wird vom Verein „Umweltinitiative Wir für die Welt“ getragen, das sind der ORF, Alpenverein, BirdLife, GLOBAL 2000, Greenpeace, Naturfreunde, Naturschutzbund, VCÖ und WWF. Gemeinsames Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, zu informieren und zu aktivieren.

Rückfragen & Kontakt:

ORF – Unternehmenskommunikation

Tatjana Fiedler

(01) 87878 – DW 14652

presse.ORF.at