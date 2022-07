ÖAAB Wien: Hannes Taborsky gratuliert Christopher Drexler zur Angelobung als steirischer Landeshauptmann

Wien (OTS) - Der Landesobmann des ÖAAB Wien Hannes Taborsky gratuliert Christopher Drexler zu seiner Angelobung als steirischer Landeshauptmann. „Christopher Drexler hat in seinen bisherigen Stationen als Politiker bewiesen, dass er Fachkompetenz und Menschlichkeit verbindet. Mit seiner Wahl ist die Steiermark in guten Händen“, so der Landesobmann des ÖAAB Wien Hannes Taborsky. „Mit Christopher Drexler verbindet mich seit langem die Zusammenarbeit im ÖAAB in seiner Funktion als Landesobmann des ÖAAB Steiermark. Ich weiß, dass er auch in seinem neuen Amt als Landeshauptmann 100 Prozent für die Steiermark geben wird.“

