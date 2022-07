Drei Generationen britische Royals ab 11. Juli im ORF-III-„Themenmontag“

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 11. Juli 2022, widmet sich der „ORF III Themenmontag“ wöchentlich der Frage „Wie geht es weiter mit der britischen Monarchie?“. Die Sendeleiste beleuchtet den Zustand und die Optionen der Windsors am Ende der Epoche Queen Elizabeths. An drei royalen „ORF III Themenmontagen“ (11., 18. und 25. Juli) stehen Dokumentationen über die britische Königin und ihre Thronfolger/innen auf dem Programm, u. a. die BBC-Produktion „Die Royals erinnern sich an Prinz Philip“ (11. Juli) und der Dreiteiler „Die Windsors“ (mit den ersten beiden Folgen am 18. Juli und dem finalen Teil am 25. Juli). In die Schwerpunktabende führt Eva Pöcksteiner, ORF-Korrespondentin in London, ein.

Montag, 11. Juli

Den Anfang macht am 11. Juli die Dokumentation „Die Queen und die Macht der Bilder“ (20.15 Uhr). Die Regentin gilt als pflichtbewusst, humorvoll und standfest. Im Leben der Briten ist sie das Symbol für Kontinuität – doch viele fragen sich, was einmal nach Elizabeth sein wird. Für die Nation ist es kaum vorstellbar, dass ein anderer die Krone Britanniens tragen wird.

Danach folgt mit „Die Royals erinnern sich an Prinz Philip“ (21.05 Uhr) eine neue Produktion der BBC. Die Dreharbeiten begannen noch zu Lebzeiten des Prinzgemahls und sollten Teil eines Porträts zu seinem 100. Geburtstag werden. Mit einem neuen Plot gingen die Interviews nach seinem Tod weiter. Unter anderem erzählt Prinz Charles von den letzten Worten, die sein Vater zu ihm gesprochen hat.

Mit 70 ist Charles der längst dienende Thronerbe der britischen Geschichte, und noch immer kann niemand sagen, wann er seiner Mutter Queen Elizabeth II als Monarch nachfolgen wird. Gleichzeitig hat er bereits ein halbes Jahrhundert öffentlichen Wirkens hinter sich gebracht. Im Film „Prinz Charles – Der nächste König“ (22.10 Uhr) sprechen engste Verwandte wie seine beiden Söhne William und Harry sowe seine Frau Camilla Parker-Bowles über ihn.

Die ORF-III-Produktion „Die Royals in Österreich“ (23.00 Uhr) rekonstruiert den ersten und einzigen offiziellen Staatsbesuch der Queen in Österreich. Dieser führte sie 1969 durch fünf Bundesländer und an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Aber nicht nur die Monarchin allein bereiste die Alpenrepublik, auch die anderen Windsors waren gerne zu Gast. Princess Anne hatte ihren ersten offiziellen Staatsbesuch in Österreich. Prinz Edward fuhr hier Ski und auch Prinz Charles war zu Gast.

Montag, 18. Juli

Der zweite royale „ORF III Themenmontag“ startet mit der Folge eins des BBC-Dreiteilers „Die Windsors“, der die großen Kapitel der Familiengeschichte beleuchtet: In „Liebe oder Pflicht“ (20.15 Uhr) steht Charles unter Druck, eine Familie zu gründen, um als nächstes die Windsor-Dynastie zu regieren. Er heiratet Lady Diana und sieht sich bald diversen Problemen gegenüber.

In Teil zwei der Dokureihe „Die Prinzessin, der Prinz und die Presse“ (21.05 Uhr) dreht sich alles um das Ende der Ehe zwischen Charles und Diana – eine private wie auch öffentliche Herausforderung. Denn das Zerbrechen dieser vermeintlichen Traumverbindung nahm vielen Menschen ihr perfektes Bild der britischen Monarchie und war rückblickend nur der Anfang einer ganzen Reihe von Tragödien, die der Herrscherfamilie schweren Schaden zufügten.

Es folgt die Produktion „Charles und Diana – Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit“ (22.00 Uhr): Sieben Tage vor der angeblichen Traumhochzeit des Paars – wer den Blick auf diesen bisher unbeachteten Zeitraum legt, merkt, was alles schiefgehen würde in dieser Ehe. Aufschlussreiche Aussagen und geschichtliche Zusammenhänge führen zu einem Bild, das der Öffentlichkeit zu diesem Augenblick verborgen blieb.

Die letzte Dokumentation des Abends beleuchtet die zweite Ehe des britischen Thronfolgers. Für das Porträt „Charles und Camilla – Die Frau an seiner Seite“ (23.05 Uhr) ist die Prinzgemahlin erstmals als Privatperson zu sehen. Niemand in der britischen Geschichte hat einen ähnlichen Imagewandel vollzogen: Von der „bösen Mätresse“, die die Ehe der „Königin der Herzen“ Diana zerstörte, hin zur legitimen, weithin anerkannten Frau des Thronfolgers – und aller Voraussicht nach zukünftigen Königs.

Montag, 25. Juli

Der dritte und letzte royale „ORF III Themenmontag“ widmet sich zunächst „Herzogin Kate – Märchen, Macht und Mode“ (20.15 Uhr). Die Gemahlin von Prinz William hat sich immer mehr zur weiblichen Führungsfigur des britischen Königshauses entwickelt. Ihre Auftritte sind ein mediales Ereignis: Ob als goldglitzernde Märchenprinzessin oder adrette Mutter dreier wohlerzogener Kinder – sie überzeugt in jeder Rolle. Und das nicht zufällig: Sie und William verstehen es, das Bild, das die Öffentlichkeit von ihnen und ihrer Familie zu sehen bekommt, gezielt zu steuern.

Anschließend thematisiert der finale Teil der Trilogie „Die Windsors:

Eine neue Generation“ (21.05 Uhr). William und Kate gelten als große Hoffnungsträger der britischen Monarchie; gestört wurde das Image des Thronfolgerpaares nur durch den Streit mit Williams Bruder Harry, der mit seiner prominenten Frau Meghan der Königsfamilie den Rücken kehrte. Doch allen ist klar, dass das Überleben der Monarchie als Institution an der Akzeptanz ihrer Führungspersönlichkeiten durch die breite Öffentlichkeit hängt.

Danach steht der Auszug von Harry und Meghan aus der royalen Familie in der Produktion „Royale Rebellen – Harry, Meghan und die Monarchie“ (22.00 Uhr) im Mittelpunkt. Nach dem Umzug nach Kalifornien ist das Paar keineswegs aus dem Rampenlicht verschwunden. Im Gegenteil:

Gerade erst hat Harry die Amerikanerinnen und Amerikaner in einem Video dazu aufgefordert, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen – ein Privileg, das ihm als Royal nie zustand. Meghan Markle wird aus der Biden-Familie sogar als taugliche Nachfolgerin für den aktuellen Präsidenten ins Spiel gebracht.

Schließlich behandelt der letzte Film des Abends jene Persönlichkeiten, die ihre royalen Rechte und Pflichten abgelegt haben. „Royale Erben – die Aussteiger“ (22.50 Uhr) erzählt etwa von der Entscheidung des niederländischen Königpaars Beatrix und Claus, ihren jüngeren Söhnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Prinzen Friso und Constantijn haben gezeigt, dass sich Königshaus und Karriere miteinander vereinbaren lassen. Abseits der Öffentlichkeit führte Friso als Topmanager und Familienvater ein erfülltes Leben, das 2013 auf tragische Weise durch einen Skiunfall endete.

