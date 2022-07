IDnow Gruppe ernennt Jean-Marc Guyot zum Vice President Engineering

München (ots/PRNewswire) - Guyot soll Wachstum der europäischen Identity Plattform durch Zusammenschluss der Technologien von IDnow und ARIADNEXT vorantreiben

Die IDnow Gruppe, einer der europäischen Marktführer im Bereich Identitätsüberprüfung und digitale Identität, ernennt Jean-Marc Guyot zum Vice President Engineering. In seiner Rolle vereint er die Research und Development Abteilungen (R&D) von IDnow und ARIADNEXT. Dabei ist sein Ziel die Vereinheitlichung und Entwicklung der gemeinsamen Identity-Proofing-Plattform für den europäischen Markt voranzutreiben.

Guyot möchte neue Impulse im Fachbereich R&D setzen. Zu seinen Aufgaben gehört vorranging, die Engineering-Teams von IDnow und ARIADNEXT zu vereinen. Beide Teams sind in unterschiedlichen Regionen angesiedelt und sollen zu einer globalen und einheitlichen Struktur zusammenkommen. Zudem trifft er technologische Entscheidungen und definiert die Ausrichtung der Produktarchitekturen für Video- und Signaturlösungen. Dabei arbeitet er eng mit den Produktteams zusammen, um ihren hohen technischen Anforderungen gerecht zu werden. Guyot wird darüber hinaus alle bestehenden und zukünftigen Identitätslösungen rationalisieren und kombinieren, um eine fortlaufende Optimierung der IDnow-Plattform zu ermöglichen.

„Ich freue mich darauf bei der IDnow Gruppe eine leistungsstarke Entwicklungsabteilung aufzubauen. Beide Teams – IDnow und ARIADNEXT – bringen wertvolle Fähigkeiten und Erfahrungen mit. Meine Aufgabe wird es sein, diese zu einer einheitlichen Plattform zusammenzuführen, die den Bedürfnissen europäischer Unternehmen in allen Rechtssystemen und Anwendungsfällen gerecht wird", sagt Jean-Marc Guyot. „Besonders die Zusammenarbeit mit den Teams aus Deutschland und Frankreich wird für die Gruppe entscheidend sein, um einen hohen technischen Standard zu gewährleisten."

„Wir freuen uns sehr das Jean-Marc Guyot die Rolle des VP Engineering übernommen hat. Er bringt ein enormes Repertoire an Erfahrung im Bereich Engineering auf internationaler Ebene mit", sagt Vikas Seth, Chief Product Officer bei IDnow. „In seiner Rolle wird er die Entwicklung der IDnow Identity-Proofing-Plattform weiter beschleunigen, indem er die Technologien innerhalb der IDnow-Gruppe weiter kombiniert."

Jean-Marc Guyot begann seine Karriere als Systemarchitekt bei LSI Logic, wo er am ersten Chip für digitales Fernsehen arbeitete. Danach erstreckt sich seine Karriere vom Director Produktmarketing über die Gründung von Silembia im Jahr 2004. Mit dem Verkauf seiner Firma zog er in die USA, wo er die Fusion der Teams im Silicon Valley leitete. 2014 wechselte er zu ENESYS, um den Geschäftsbereich Telekommunikation aufzubauen. Anfang 2019 wurde er zum VP Engineering beim Cloud-basierten Sicherheitsanbieter WALLIX, wo er zusammen mit seinem Team die „Grand Défi Cyber Challenge" in Frankreich gewann.

Durch die Zusammenführung des Know-hows, der Technologie und vor allem der Teams von IDnow und ARIADNEXT entsteht eine Einheit, die weiteres internationales Wachstum vorantreibt. Die Gruppe hat das Ziel, die stabilste und leistungsstärkste Plattform auf dem europäischen Markt zu werden – mit einem Ökosystem, das alle relevanten Bereiche abgedeckt. Dazu gehört der enge Kontakt mit den jeweiligen Regulierungsbehörden, das branchenführende Fachwissen für die verschiedensten Anwendungsfälle, die Nähe zum Kunden und deren Nutzererfahrung sowie die breite Produktpalette von Menschen- bis hin zu KI-basierten Lösungen für verschiedene Sicherheitsstufen. Dabei gehen Sicherheit, Technologie und User Experience Hand in Hand und generieren so eine einheitliche, marktführende Plattform.

Über IDnow

IDnow ist eine führende Identitätsverifizierungsplattform in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Nutzer optimiert sind. Ziel ist es die höchsten Sicherheitsstandards bei maximaler Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Im Jahr 2021 erwarb IDnow den französischen Marktführer für Identitätsprüfungs-Technologie, ARIADNEXT, und den deutschen Identitätsprüfungs-Anbieter identity Trust Management AG. Dadurch bietet IDnow seinen Kunden eines der breitesten Portfolios an Identitätsprüfungs-Lösungen über eine einzige, integrierte Plattform hinweg.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von mehr als 900 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen und beinhaltetet führende internationale Unternehmen wie Western Union, UBS, Sixt und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, wefox und Tier mobility.

press @ idnow.de

Rückfragen & Kontakt:

Christina Schwinning

press @ idnow.de+49 89 41324 6054

Photo - mma.prnewswire.com/media/1853022/IDnow_1.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/1342896/IDnow_Logo.jpg