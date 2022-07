Zehntausende Strom- und Gaskunden erhalten Kündigungsschreiben

Graz (OTS) - Zehntausende steirische Haushalte bekommen in diesen Tagen Post von ihren Energieversorgern: Diese kündigen mit Ende August laufende Strom- und Gaslieferverträge. Betroffen sind Kundinnen und Kunden der Energie Steiermark und der Energie Graz. Die Arbeiterkammer Steiermark gibt Tipps, was Betroffene tun können.

Rund 29.000 Kundinnen und Kunden der Energie Steiermark sowie circa 10.000 Kundinnen und Kunden der Energie Graz mit einem laufenden Gas- und Stromliefervertrag erhalten dieser Tage ein Kündigungsschreiben ihres Anbieters. Die Verträge werden mit einer sogenannten Änderungskündigung zum 31.8.2022 aufgekündigt. Allen Kundinnen und Kunden wird ein neuer Tarif ab 1.9.2022 angeboten. Wer das Angebot annehmen möchte, muss den neuen Liefervertrag ausgefüllt und unterschrieben mit Rücksendekuvert an den Anbieter zurückschicken. Es gibt auch die Möglichkeit, den Tarifwechsel mittels QR-Code, der mit dem Schreiben versendet wird, abzuschließen. Bei Fragen können sich Kundinnen und Kunden telefonisch beim Anbieter melden, die jeweiligen Nummern sind im Schreiben angegeben

Anbietersuche und Preisvergleich

Wer den angebotenen Vertrag indes nicht annehmen möchte, sollte dies mindestens drei Wochen vor dem Vertragsablauf dem Anbieter mitteilen. In diesem Fall muss man sich selbst einen anderen Anbieter suchen. Ein Preisvergleich findet sich auf der Website der Regulierungsbehörde E-Control unter www.e-control.at/preismonitor. Der E-Control-Tarifkalkulator unter www.e-control.at/unsere-services/tarifkalkulator bietet zudem die Möglichkeit, das jeweils günstigste Strom- und Gasangebot zu ermitteln. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich auch an die Energie-Hotline der E-Control wenden, um sich telefonisch zum Anbieterwechsel beraten zu lassen. Die Energie-Hotline ist unter der Nummer 0800 21 20 20 von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr sowie am Freitag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr erreichbar.

Umfassende Informationen bietet auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) unter verbraucherrecht.at/informationen-zur-situation-am-energiemarkt.

Alle Informationen finden Sie auch unter www.akstmk.at/presse



