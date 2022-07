Auf der Suche nach dem*der idealen Mitarbeiter*in

Aktiv, kundenorientiert und kommunikativ: So sehen ideale Mitarbeiter*innen österreichischer Unternehmen aus / aktuelle Erhebung unter 1656 Befragten aus 75 Ländern.

Wien (OTS) - Aktiv, kundenorientiert und kommunikativ: So sehen ideale Mitarbeiter*innen österreichischer Unternehmen aus. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des Employer-Branding-Spezialisten Universum unter 1656 Befragten aus 75 Ländern, darunter 93 in Österreich.

Österreich sucht aktive, kundenorientierte Fachkräfte

Die StepStone-Tochter untersucht jedes Jahr, welche Attribute und Fähigkeiten Unternehmen bei potenziellen Kandidat*innen ganz besonders wichtig sind – und fördert überraschende Erkenntnisse zutage. So sucht man in Österreich etwa verstärkt nach aktiven, kundenorientierten Mitarbeiter*innen, während im weltweiten Vergleich ebenso wie im DACH-Raum vor allem teamfähige Menschen mit Problemlösungskompetenz gesucht werden.

Diese Skills sind Arbeitgeber*innen in Österreich am wichtigsten:

Drive/Proaktivität (36%) Kundenorientierung (36%) Kommunikationsfähigkeit (33%) Anpassungsfähigkeit/Flexibilität (29%) Emotionale Intelligenz (28%)

Aus für die Beamtenmentalität

Auffallend: Im Unterschied zum restlichen deutschsprachigen Raum wird hierzulande der persönliche und fachliche Drive höher bewertet. Menschen, die eigenständig Projekte in die Hand nehmen und sich aktiv Herausforderungen widmen, sind in Österreich stärker nachgefragt als etwa in der Schweiz. Auch Kommunikationskompetenz (9%) und die Fähigkeit zum Selbstmanagement (8%) sind Faktoren, nach denen hierzulande besonders häufig gesucht wird.

„ Die viel zitierte Beamtenmentalität ist mittlerweile ein Relikt aus der Vergangenheit “, sagt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich. „ Wer international mitspielen und Kund*innen für sich gewinnen möchte, muss aktiv und entschlossen an Probleme herangehen, statt sie unter den Tisch zu kehren. Das wird auch von Arbeitskräften verlangt. “

Österreich als Land der Netzwerker*innen

Vergleichsweise wichtig (+14%) ist in Österreich auch die emotionale Intelligenz der Beschäftigten: „ Österreich ist ein Land der Netzwerker*innen “, erläutert Daniel Hauser, Senior Employer Branding Strategist bei Universum Schweiz und Österreich. „ Während anderswo mit harten Bandagen gekämpft wird, einigt man sich hierzulande lieber im Konsens. Das wirkt sich auch auf die gesuchten Qualifikationen von Fachkräften aus: Wer über geringe emotionale Intelligenz verfügt, wird sich am österreichischen Arbeitsmarkt schwertun. “

Über die Studie

Für die Studie „Employer Branding Now“ hat die Employer Branding-Agentur-Universum im Frühling 2022 1656 HR- und Personalverantwortliche aus 75 Ländern befragt, darunter 93 aus Österreich. Bereits zum siebten Mal in Folge versammelt die Studie damit einzigartige und wertvolle Erkenntnisse für Recruiter*innen zum aktuellen Stand von Employer Branding und aufkommenden Trends im Personalwesen.



Zum Whitepaper

Universum, Teil der StepStone-Gruppe, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Employer Branding mit Sitz in Stockholm, über 30 Jahren Erfahrung in weltweit 60 Märkten und Standorten in 20 Ländern. Auf ihre datengesteuerten und aussagekräftigen Ergebnisse vertrauen 1.700 Kunden, darunter viele Fortune-500-Unternehmen. universumglobal.com/de

StepStone ist einer der führenden internationalen Player im E-Recruiting. Zusätzlich zu diversen Online Job-Portalen umfasst das Portfolio digitale Services im Bereich Employer Branding, Gehaltsanalysen und Video-Recruiting. Als Teil der Axel Springer SE ist StepStone inzwischen eines der erfolgreichsten Digitalunternehmen, das Standorte in 24 Ländern besitzt und weltweit mehr als 3.600 Mitarbeiter beschäftigt. In Österreich betreibt das Unternehmen unter anderem die Seite www.stepstone.at.

