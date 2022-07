Raab: Geförderte Familienberatungsstellen in Europa einzigartig

Familienministerin besuchte am Montag Familienberatungsstelle in Kärnten

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Bundesländertages in Kärnten hat Familienministerin Susanne Raab am Montag die Familienberatungsstelle der Caritas Kärnten besucht. „Familien sind das Herzstück und eine tragende Säule unserer Gesellschaft, daher rücken wir sie auch ins Zentrum unserer Politik. Wir haben in Österreich ein flächendeckendes Netz von über 380 Familien- und Partnerberatungsstellen, an die sich die Menschen wenden können, um niederschwellig Aufklärung und anonyme Beratung zu erhalten. Das Konzept der geförderten Familienberatungsstellen ist in Europa einzigartig und wir haben die Budgetmittel in den letzten beiden Jahren um insgesamt 28 Prozent erhöht. Insgesamt stehen nun 16,1 Millionen Euro jährlich für dieses wichtige Angebot zur Verfügung. Familienberatungsstellen wie jene in Kärnten leisten Großartiges und ich bin stolz, ein so ausgebautes und qualitativ hochwertiges System in Österreich zur Verfügung zu haben“, so die Familienministerin.

Besondere Schwerpunkte der Familienberatungsstellen sind die Schwangerschaftsberatung, Beratung bei Gewalt in der Familie, bei Scheidungs- und Trennungsfragen und in der Beratung von Personen mit behinderten Angehörigen. Im Jahr 2021 wurden 307.000 Beratungsstunden angeboten und ca. 445.000 Beratungsgespräche geführt. Damit sich Familien rasch und unkompliziert über die angebotenen Beratungsleistungen informieren können, wurde die Familienberatungs-Homepage des Bundeskanzleramts überarbeitet. Unter www.familienberatung.gv.at können Ratsuchende zu aktuellen Themen nachlesen, sich über diese informieren und eine Beratungsstelle in ihrer Nähe suchen.

„Wir haben in den letzten Wochen Wichtiges für die Familien in Österreich erreicht. Wir haben eine Milliarde für den Ausbau der Kinderbetreuung beschlossen sowie erst kürzlich kurzfristige und langfristige Maßnahmen zur Entastung der Familien, die von der Teuerungswelle besonders betroffen sind. Dazu zählen unter anderem der erhöhte Familienbonus Plus, die Sonderfamilienbeihilfe im August und insbesondere die Valorisierung der Familienleistungen ab 1.1.2023. Das ist ein Meilenstein für die Familienpolitik“, betont Raab.

