Trendsport TEQBALL dockt beim Österreichischen Olympischen Comité an

Der Trendsport feiert bei den European Games 2023 als Medaillen-Bewerb Premiere.

Wien (OTS) - Bei Olympischen Spielen sind neben traditionellen immer wieder neue Sportarten und Disziplinen am Start. Haben für die Olympischen Spiele in Tokio Sportklettern, Skateboard oder Surfen im Rahmen von olympischen Wettkämpfen eine Bühne bekommen, präsentieren die European Games 2023 im polnischen Krakau erstmals TEQBALL als Medaillen-Bewerb. Die junge, fußballbasierte Sportart am gekrümmten Tisch fordert Frauen und Männer gleichermaßen. Ob im Einzel, Doppel oder Mixed.

TEQBALL ist die weltweit am schnellsten wachsende Sportart. 2016 wurde der internationale Verband FITEQ gegründet. Aktuell gibt es weltweit bereits 125 Nationalverbände, 2.000 registrierte Clubs und 5.000 AthletInnen, davon sind 30 Prozent Frauen. Teqball ist ordentliches Mitglied von TAFISA und GAISF. In Österreich startete der Sport 2019. Die Aufnahme des Österreichischen Teqball Verbandes - TEQBALL Austria als außerordentliches Mitglied ist ausreichend Motivation in den kommenden Monaten auf Hochdruck die Rahmenbedingungen für ein professionelles TEQBALL Team anzupassen, mit dem Ziel sich für die European Games zu qualifizieren. Im Rahmen der Generalversammlung wurde TEQBALL von Vertretern des Österreichischen Olympischen Comités begrüßt.

Mehr über TEQBALL unter www.fiteq.org oder www.teqball-austria.at

