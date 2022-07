Edle Tropfen ohne Promille – Alkoholfreie Alternativen zu Bier, Wein, Spirituosen & Co.

Mit Alkohol habe ich keine Probleme - nur ohne. – Harald Juhnke

Der Gedanke, dass man heutzutage schief angeschaut wird, wenn man in geselligen Runden nicht ebenfalls trinkt, hat ausgedient: Nur jede*r Fünfte*r äußert die Befürchtung belächelt zu werden, wenn er*sie keinen Alkohol in sozialer Gesellschaft mittrinkt Alexander Nusshold-Bertschler, Sales Manager von Marketagent 1/2

An den Ergebnissen sehen wir, dass der Markt der alkoholfreien Spirituosen noch Luft nach oben hat – alkoholfreies Bier ist in der Bevölkerung bereits viel bekannter und akzeptierter. Dies zeigt aber auch das große Potenzial, das alkoholfreie Spirituosen zukünftig haben können Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent 2/2

Baden (OTS/Marketagent) - Zwar sind die Österreicher*innen dem Alkohol durchaus nicht abgeneigt, jedoch vertreten nicht alle Harald Juhnke’s Motto und greifen gerne auch einmal zu Alternativen ohne Promille. Vor allem alkoholfreies Bier ist bei uns hierzulande längst etabliert. Doch ein neuer Hype am Getränkemarkt tut sich auf: Alkoholfreie Spirituosen, die versuchen, den Geschmack von Whiskey, Gin & Co. zu treffen, sind derzeit im Kommen. Was die Österreicher*innen von alkoholfreiem Genuss halten und wie der neue Trend ankommt, hat das Online Research Institut Marketagent nun in einer aktuellen Studie untersucht.

Dass die Österreicher*innen gerne mal zu einem Gläschen greifen ist kein Geheimnis: 42 Prozent trinken einmal in der Woche oder öfter Alkohol. Nur eine*r von neun Befragten gibt an, völlig abstinent zu sein. Dennoch gibt es vielfältigste Gründe, zumindest hin und wieder auf Getränke mit Promille zu verzichten. Vorrangig ist dabei der Geschmack: 43% der Personen die selten oder nie Alkohol trinken, meinen, dass es ihnen einfach nicht mundet. Auch der Faktor Gesundheit spielt in die Überlegung mit hinein, ob man zu einem Gläschen greift oder nicht: Drei von zehn schätzen Alkohol als ungesund ein und möchten ihren Körper nicht mit Alkohol belasten.

Knapp 30% meinen außerdem, dass sie lieber alkoholfreie Alternativen bevorzugen. Vor allem wenn man später noch mit dem Auto fahren oder am nächsten Tag früh aufstehen muss, wird gerne zu einem Drink ohne Alkohol gegriffen. „ Der Gedanke, dass man heutzutage schief angeschaut wird, wenn man in geselligen Runden nicht ebenfalls trinkt, hat ausgedient: Nur jede*r Fünfte*r äußert die Befürchtung belächelt zu werden, wenn er*sie keinen Alkohol in sozialer Gesellschaft mittrinkt “, so Alexander Nusshold-Bertschler, Sales Manager von Marketagent.

Wenn es um Alternativen geht, die zwar ein Drink-Feeling bieten, aber keinen Alkohol enthalten, ist hierzulande besonders der Genuss von alkoholfreiem Bier verbreitet. Drei Viertel geben an, bereits Bier oder Radler ohne Promille konsumiert zu haben. Zu alkoholfreien Cocktails haben bereits 64% gegriffen und knapp vier von zehn haben schon einmal alkoholfreien Sekt oder Schaumwein getrunken.

Die Anzahl derer, die sich an alkoholfreien Spirituosen herangetraut haben ist hingegen gering: Nur 13% haben bereits Whiskey, Gin & Co. ohne Alkohol gekostet. Dennoch wird die Idee von alkoholfreien Spirituosen in der Bevölkerung gut aufgenommen: Knapp jede*r Zweite*r bewertet sie als positiv und je rund 40% finden alkoholfreien Spirituosen als eine innovative und kreative Alternative zu hochprozentigen Getränken. Eine mögliche Barriere in der Nutzung scheint in Unsicherheit bezüglich des Geschmacks zu liegen. Nur rund ein Viertel geht davon aus, dass die Null-Promille-Spirituosen ein vergleichbares Geschmackserlebnis wie die alkoholischen Varianten bieten. „ An den Ergebnissen sehen wir, dass der Markt der alkoholfreien Spirituosen noch Luft nach oben hat – alkoholfreies Bier ist in der Bevölkerung bereits viel bekannter und akzeptierter. Dies zeigt aber auch das große Potenzial, das alkoholfreie Spirituosen zukünftig haben können “, fasst Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent zusammen.

