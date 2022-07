Tirols Landeshauptmann gratuliert neuem steirischen Landeshauptmann

Christoph Drexler wurde gestern gewählt und angelobt

Innsbruck (OTS) - Nach der gestern erfolgten, offiziellen Amtsübergabe in der Steiermark, gratuliert Tirols Landeshauptmann Günther Platter heute seinem neuen steirischen Amtskollegen herzlich zur Angelobung und wünscht ihm für die Regierungsverantwortung alles Gute. „Christoph Drexler startet heute mit seinem ersten Tag als Landeshauptmann der Steiermark in eine verantwortungsvolle und zugleich spannende neue Aufgabe. Ich wünsche ihm dafür alles Gute, viel Erfolg und eine glückliche Hand. Christoph Drexler ist der richtige Mann an der Spitze der Steiermark, um die aktuellen Herausforderungen mit viel Tat- aber auch Innovationskraft anzugehen. Er ist bekannt als ein Mann mit Visionen und klaren Zielen, hat in seiner Zeit als Landesrat viel vorangebracht und besitzt einen bemerkenswerten Weitblick über den Tellerrand hinaus. Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft eine starke Stimme für die Bundesländer im Allgemeinen und die Steiermark im Besonderen sein wird. Mit ihm werden die tirolerisch-steirische Freundschaft und die gute Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinweg auch weiterhin Bestand haben. Denn sein Wort hält und auf seinen Handschlag kann man sich verlassen. Mit Christoph Drexler als Landeshauptmann wird die Steiermark sich positiv weiterentwickeln und die Achse der Länder weiter gestärkt werden“, erklärt LH Günther Platter.

