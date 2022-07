Staatssekretär Tursky besucht Campus von 42 Vienna kurz vor der Eröffnung

Neue Programmierschule des global aktiven 42-Netzwerks bietet barrierefreien Zugang zu IT-Ausbildung. Ausbildung ist zentraler Schlüssel für Zukunftsfähigkeit.

Wien (OTS/LCG) - Am 3. Oktober 2022 eröffnet der Campus der neuen Programmierschule 42 Vienna im 19. Wiener Gemeindebezirk für die ersten 150 Studierenden, die sich im mehrstufigen Auswahlverfahren qualifizieren konnten. Für die Aufnahme am Wiener Standort des 44 Campus auf fünf Kontinenten umfassenden Netzwerks von 42 sind keine IT-Kenntnisse, Schul- oder Studienabschlüsse erforderlich. Künftige Studierende müssen jedoch neben logischem und vernetztem Denken vor allem auch Willensstärke und Durchhaltevermögen unter Beweis stellen, um zur mehrjährigen kostenlosen Ausbildung zugelassen zu werden. Neben umfassenden Programmier- und IT-Kompetenzen sowie Spezialisierungsmöglichkeiten vermittelt 42 Vienna seinen Studierenden auch gefragte Soft Skills für die Zukunftsberufe wie länderübergreifende Teamarbeit, unternehmerisches Denken oder Projektmanagement mit einem spielerischen Lernmodell, um sich die Job-Kompetenzen der Zukunft anzueignen. Die kostenlose Programmierausbildung wird in Österreich durch führende Wirtschaftspartner wie unter anderem EVVA, Fronius, Magna, Raiffeisenbank International, Umdasch Group Foundation oder Worthington Industries ermöglicht, die damit in die Spezialistinnen und Spezialisten von morgen investieren.

Ausbildung für den Arbeitsmarkt der Zukunft

Bei einem Besuch des Campus in der Wiener Muthgasse überzeugte sich Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Breitbandausbau, im Gespräch mit den 42-Vienna-Geschäftsführenden Rosemarie Pichler und Grégoire Besnier vom zukunftsweisenden Ausbildungskonzept, der 2013 vom französischen IT-Unternehmer Xavier Niel als École 42 gegründeten, neuen Programmierschule.



„Digitale Bildung und Ausbildung sind der zentrale Schlüssel für unsere Zukunftsfähigkeit. Die Eröffnung von 42 Vienna ist ein Vorzeigeprojekt für privatwirtschaftliches Engagement, um digitale Kompetenzen zu fördern. Der kostenfreie und barrierefreie Zugang zu einer international gefragten IT-Ausbildung sichert dem österreichischen Standort bestens ausgebildete Expertinnen und Experten. Das innovative Ausbildungsmodell von 42 Vienna bietet den Zugang zum Arbeitsmarkt der Zukunft“ , so Staatssekretär Tursky.

Anmeldung noch möglich

Interessierte im Alter von über 18 Jahren können sich noch auf 42vienna.com kostenlos für den Bewerbungsprozess anmelden. Das Aufnahmeverfahren findet im August 2022 statt. Im Oktober 2022 startet die Ausbildung im modernen Campus von 42 Vienna.

